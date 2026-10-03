به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ناصر حجازی‌فر اظهار کرد: صداوسیمای آذربایجان غربی در آستانه برگزاری دوازدهمین همایش بین‌المللی بزرگداشت شمس تبریزی و رونمایی از بارگاه این عارف نامی در شهرستان تاریخی خوی، با بسیج تمامی امکانات فنی و تولیدی، آمادگی کامل خود را برای پوشش رسانه‌ای گسترده این رویداد مهم فرهنگی اعلام کرد.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی این همایش بین‌المللی، با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های عظیم تمدنی و فرهنگی استان گفت: این مرکز از ۱۱ تا ۱۸ مهر با استقرار کامل واحدهای سیار، گروه‌های فنی و گروه‌های تولیدی در شهرستان خوی، تمامی ظرفیت‌های خود را برای انعکاس شایسته این رویداد ملی و بین‌المللی به کار گرفته است.

او افزود: همایش بین‌المللی شمس تبریزی با حضور میهمانان برجسته ملی و بین‌المللی، فرصتی مغتنم برای معرفی فرهنگ و تمدن استان است و صداوسیما در تمامی این روزها با پخش ویژه‌برنامه زنده «دیار شمس» و برقراری ارتباط با شبکه‌های سراسری و استانی همراه مخاطبان خواهد بود.

حجازی‌فر تصریح کرد: در همین راستا، ویژه‌برنامه تلویزیونی «دیار شمس» باهدف واکاوی ابعاد شخصیتی شمس تبریزی و تبیین جریان‌های فرهنگی این همایش، هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۰ پخش می‌شود.

شایان‌ذکر است، مجموعه برنامه‌های ویژه صداوسیمای آذربایجان غربی برای بزرگداشت این عارف نامی، از شنبه ۱۱ مهر آغاز شده و تا ۱۸ مهر ادامه خواهد داشت.

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