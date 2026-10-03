به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری ورودی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان فارس در حوزه گردشگری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز این حوزه، پراکنده‌کاری و فعالیت‌های جزیره‌ای است؛ در حالی که اگر ظرفیت‌های موجود در یک مسیر مشترک قرار گیرند، می‌توان دستاوردهای بسیار بیشتری برای گردشگری استان رقم زد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تشریح برنامه‌های استان برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال گردشگری افزود: اپلیکیشن «پارس‌ویزیت» با هدف معرفی کریدورها، مسیرها و ظرفیت‌های جدید گردشگری فارس طراحی شده و فاز نخست آن آماده بهره‌برداری است. در مراحل بعدی نیز قرار است ظرفیت‌های گسترده‌تری از جمله حضور و مشارکت آژانس‌های گردشگری در این سامانه فراهم شود.

مریدی ادامه داد: در طراحی این سامانه، هفت محور گردشگری شامل تاریخی، فرهنگی، مذهبی، سلامت، ورزشی، طبیعی و رویداد مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است برای هر یک از این حوزه‌ها مسیرهای مشخص و قابل ارائه به گردشگران تعریف شود.

او استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را از ویژگی‌های مهم این طرح دانست و گفت: هدف این است که گردشگر برای هر مقصد، علاوه بر اطلاعات عمومی، روایت و محتوای تعاملی دریافت کند و تجربه متفاوتی از سفر داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر اینکه هدف، حذف یا جایگزینی سامانه‌های موجود نیست، بیان کرد: بسیاری از مجموعه‌ها و فعالان گردشگری در حال انجام فعالیت‌های ارزشمند هستند، اما اگر این ظرفیت‌ها به یکدیگر متصل شوند، می‌توانیم به یک شبکه قدرتمند و در نهایت یک «ابراپلیکیشن گردشگری» دست پیدا کنیم؛ به گونه‌ای که سامانه‌های مختلف بتوانند به یکدیگر متصل شوند و تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های گردشگری نیز به صورت هماهنگ انجام شود.

مریدی همچنین توسعه خدمات گردشگری در مبادی ورودی استان را ضروری دانست و پیشنهاد ایجاد مراکز خدمات گردشگری چندزبانه در فرودگاه‌ها و سایر مبادی ورودی را مطرح کرد و گفت: گردشگر خارجی از لحظه ورود باید بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را به‌صورت روشن و قابل اعتماد دریافت کند و مسیر استفاده از خدمات رسمی گردشگری را بشناسد.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تقویت ساختارهای تخصصی بازاریابی و تبلیغات تأکید کرد و افزود: لازم است جلسات منظم و مستمر میان گروه‌های تخصصی، آژانس‌ها و فعالان بخش خصوصی برگزار شود تا ایده‌های جدید برای معرفی فارس و جذب گردشگر بررسی و عملیاتی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس برندسازی مقصد را یکی از الزامات توسعه گردشگری دانست و با اشاره به طرح «مهر شیراز» گفت: برندهای گردشگری در کوتاه‌مدت شکل نمی‌گیرند؛ بلکه با استمرار رویدادها، تبلیغات و تکرار یک روایت مشترک در ذهن مخاطب تثبیت می‌شوند. باید مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی، سلامت و سرمایه‌گذاری را در کنار ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی فارس قرار دهیم تا یک جریان مستمر گردشگری ایجاد شود.

مریدی همچنین بر ضرورت پیوند رویدادهای فرهنگی و هنری با صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: آژانس‌های گردشگری باید بتوانند در کنار رویدادهایی مانند کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، بسته‌های سفر شامل حمل‌ونقل، اقامت، بازدید از جاذبه‌ها و حضور در رویداد را طراحی و به بازار استان‌های همجوار عرضه کنند.

او در ادامه، بازتعریف بسته‌های سفر را یکی از نیازهای جدی گردشگری فارس عنوان کرد و افزود: توسعه گردشگری نباید صرفاً به شیراز محدود شود. مقاصدی همچون آباده، ایزدخواست و دیگر شهرستان‌های فارس ظرفیت‌های ارزشمندی دارند که با طراحی مسیرهای جدید و بسته‌های متنوع سفر می‌توان آنها را وارد چرخه گردشگری استان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، آژانس‌ها، هتل‌ها، برگزارکنندگان رویدادها و رسانه‌ها در یک مسیر مشترک حرکت کنند، می‌توان ظرفیت‌های موجود فارس را از حالت پراکنده خارج و به یک محصول منسجم و رقابت‌پذیر گردشگری تبدیل کرد.

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