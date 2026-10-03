به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در سفر به استان سیستان و بلوچستان و به همراه مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی استان و سایر مسئولان نخستین فروشگاه تخصصی سفال استان سیستان و بلوچستان را افتتاح کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه این مراسم و در دیدار و گفتگوی صمیمی با جمعی از هنرمندان و صنعتگران استان اظهار کرد: آثار صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان بسیار فاخر و ارزشمند است که در بازارهای جهانی نیز مشتریان و علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد و این محصولات باید در سطح بین المللی معرفی و عرضه شود.

او در پاسخ به مطالبه صنعتگران استان افزود: قول می‌دهیم تا در یکی از بهترین مکان‌های پربازدید پایتخت کشور، محلی را برای برگزاری نمایشگاه محصولات صنایع دستی سیستان و بلوچستان تدارک ببینیم تا صنعتگران استان بتوانند آثار خود را در سطح ملی نیز بیشتر به نمایش بگذارند.

به گفته ضرغامی، آموزش حلقه مفقوده در میان صنعتگران است که توصیه می‌شود هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی استان در این زمینه نیز اهتمام بیشتری داشته باشند و با بهره‌گیری از علوم روز و شیوه‌های نوین بازاریابی و با راه‌اندازی درگاه‌های مجازی قدرتمند، نسبت به معرفی خود عرضه صنایع دستی ارزشمند استان اقدام کنند.

معاون صنایع دستی کشور تاکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی نیز تمامی حمایت‌های لازم از صنعتگران در زمینه‌های مدنظر را خواهد داشت و در صورت نیازسنجی و اعلام نظر از سوی استان، این آمادگی وجود دارد تا نمایشگاه‌های تخصصی صنایع دستی استان در سایر استان های کشور نیز دایر شود.

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