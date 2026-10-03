به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با رؤسای تشکل‌ها، انجمن‌ها وتأسیسات گردشگری استان قم امروز شنبه ۱۱ مهرماه جاری به مناسبت هفته گردشگری در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه، با گرامیداشت هفته گردشگری، بر ضرورت هم‌افزایی با بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در استان قم تأکید کرد.

احمدی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: برنامه‌های هفته گردشگری در استان قم به احترام ارتحال ملکوتی مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله ‌العظمی شبیری زنجانی (قدس سره الشریف)، با تأخیر آغاز می‌شود.

او با قدردانی و تشکر از همکاری همه فعالان صنعت گردشگری در یک سال اخیر افزود: نقش بارز و اثرگذار دست‌اندرکاران صنعت گردشگری استان در رویدادهای مذهبی و ملی و نیز جنگ اخیر، به‌ویژه میزبانی و اسکان آسیب‌دیدگان جنگ شایسته تقدیر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: همچنین از همکاری فعالان این حوزه در پذیرایی و اسکان شرکت‌کنندگان در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» و نیز مساعدت و همکاری در برپایی موکب «جان من، ایران من» سپاسگزاری می‌کنیم.

احمدی خاطرنشان کرد: با همراهی بخش خصوصی تلاش می‌کنیم تا برنامه‌های هفته گردشگری را به نحو احسن برگزار کنیم.

در این جلسه، رؤسای انجمن‌ها، تشکل‌ها و تأسیسات گردشگری استان قم نیز، دیدگاه‌های خود را درباره برگزاری هر چه بهتر هفته گردشگری بیان کردند.

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