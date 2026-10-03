ثبت گویش قمی اقدامی ارزشمند در پاسداشت هویت فرهنگی و تاریخی قم است

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر؛ در نامه‌ای به بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ ضمن تبریک روز جهانی و هفته گردشگری، از تلاش‌ها و پیگیری‌های او و مجموعه این اداره‌کل برای ثبت گویش قمی در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور قدردانی کرد.

در این نامه، ثبت گویش قمی در جلسه شورای ملی ثبت کشور، اقدامی ارزشمند در مسیر پاسداشت هویت فرهنگی و تاریخی قم دانسته شده و از پیگیری‌های مجدانه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برای تحقق این امر، صمیمانه تشکر شده است.

رئیس دانشگاه طلوع مهر همچنین با اشاره به جایگاه ممتاز قم در حوزه‌های دینی و فرهنگی و برخورداری این شهر از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و زیارتی، بر اهمیت توجه به میراث‌فرهنگی ناملموس در کنار جاذبه‌های تاریخی و زیارتی تأکید کرده است.

در این نامه آمده است که معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی قم، از جمله میراث‌زبانی و گویشی این استان، می‌تواند زمینه آشنایی بیش‌تر زائران و گردشگران با پیشینه فرهنگی قم را فراهم کند و در کنار توسعه گردشگری زیارت، به معرفی ابعاد دیگری از هویت این شهر کمک کند.

بنایی همچنین، از تلاش‌های این اداره‌کل در صیانت و معرفی میراث‌فرهنگی استان قدردانی و برای آنان در مسیر خدمت و معرفی شایسته ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی قم، توفیق و سربلندی روزافزون مسئلت کرد.

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