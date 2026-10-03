به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۱ مهرماه اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای توسعه بازارهای هدف صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان و صنعتگران، شصت‌وهشتمین نمایشگاه و رویداد عرضه محصولات صنایع‌دستی ایلام با حضور صنعتگران استان در شهرهای صویره و کوت استان واسط عراق برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: برگزاری این نمایشگاه، در ادامه مجموعه برنامه‌ها و نمایشگاه‌هایی است که طی سال‌های اخیر با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایلام، ایجاد بازار فروش برای هنرمندان و توسعه تعاملات اقتصادی و فرهنگی با کشور عراق برگزار شده است.

شریفی با اشاره به استقبال مناسب از محصولات صنایع‌دستی ایلام در بازار عراق گفت: نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی موجود میان ایلام و استان‌های مختلف عراق، فرصت مناسبی برای توسعه بازار صنایع‌دستی و حضور مستمر هنرمندان استان در این کشور فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تأکید کرد: برگزاری ۶۸ نمایشگاه و رویداد با حضور صنعتگران ایلامی در بازارهای هدف، بیانگر رویکرد جدی استان برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات آنان است.

او ادامه داد: تلاش می‌کنیم با تداوم این برنامه‌ها و حضور هدفمند صنعتگران، ضمن معرفی هنر و فرهنگ ایلام، زمینه افزایش فروش محصولات، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای هنرمندان و صنعتگران استان فراهم شود.

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