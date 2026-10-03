به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، واحد اقامتگاه سنتی در کرمان، شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری، با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان و سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان افتتاح شد.

این مجموعه با حجم سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۱ نفر را فراهم کرده است.

سیدموید محسن‌نژاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان، در آیین افتتاح این مجموعه با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری اظهار کرد: حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، یکی از الزامات اصلی برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و خدماتی گردشگری در استان است و بدون مشارکت فعال سرمایه‌گذاران، دستیابی به ظرفیت‌های واقعی گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود.

محسن‌نژاد افزود: توسعه تاسیسات گردشگری تنها به افزایش ظرفیت اقامتی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از خدمات، فرصت‌های شغلی و فعالیت‌های اقتصادی را در پیرامون خود شکل می‌دهد و می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت اقتصاد گردشگری استان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمان گفت: اقامتگاه‌های سنتی می‌توانند علاوه بر پاسخگویی به نیاز گردشگران، بخشی از هویت معماری و فرهنگی استان را نیز به تجربه‌ای ملموس برای مسافران تبدیل کنند و زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران در مقصد را فراهم آورند.

او در ادامه بیان کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان بخش خصوصی و فراهم‌کردن زمینه توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری در نقاط مختلف استان است.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح این اقامتگاه سنتی در هفته گردشگری، نمونه‌ای از استمرار سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و حرکت برای تکمیل زنجیره خدمات مورد نیاز گردشگران در استان کرمان است.

اقامتگاه سنتی کرمان با سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد ریال افتتاح شده و با آغاز فعالیت آن، ۱۱ نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار شده‌اند.

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