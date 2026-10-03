به گزارش میراث‌آریا، همزمان با هفته گردشگری، نشست هم‌اندیشی هیئت‌رئیسه جامعه هتلداران خراسان رضوی با علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، امروز شنبه ۱۱ مهر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست، توکلی‌زاده، مادرشاهیان، عطار، مجاور، سزاوار و باقرزاده از اعضای جامعه هتلداران خراسان رضوی حضور داشتند و درباره مهم‌ترین مسائل و چالش‌های صنعت هتلداری و گردشگری استان گفت‌وگو کردند.

مطالبات جامعه هتلداران از دولت

دریافت هزینه خدمات هتل‌داری از گردشگران خارجی به ارز، استانداردسازی هتل‌های چهار و پنج ستاره و بهره‌مندی از ۵۰ درصد بخشودگی مالیاتی از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی جامعه هتلداران خراسان رضوی بود.

اعضای جامعه هتلداران همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد دولت از تصدی‌گری به تسهیلگری تأکید کردند و خواستار تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی در مدیریت و توسعه صنعت گردشگری شدند.

در ادامه این نشست، ظرفیت‌های گردشگری و اقامتی خراسان رضوی نیز مورد توجه قرار گرفت. برخورداری فرودگاه مشهد از ظرفیت حدود ۲۰۰ پرواز روزانه، میزبانی از گردشگران بیش از ۱۵ کشور و وجود حدود ۱۶۰ هزار تخت اقامتی از جمله ظرفیت‌هایی بود که از سوی حاضران مطرح شد.

تسهیلگری و نظارت، وظیفه دولت در گردشگری

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه هتل‌داری خراسان رضوی گفت: دولت باید در حوزه گردشگری نقش تسهیلگر و ناظر را ایفا کند و امور اجرایی را بیش از گذشته به تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد بسپارد.

دارابی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعت گردشگری کشور، «قرار نگرفتن گردشگری در متن نظام حکمرانی» را یکی از چالش‌های اساسی این حوزه دانست.

او گفت: اگر به مدت یک دهه، آن‌گونه که شایسته است به حوزه گردشگری توجه کنیم، می‌توانیم اقتصاد بدون نفت را محقق کنیم.

ضعف رسانه‌ای در معرفی ظرفیت‌های گردشگری

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، ضعف رسانه‌ای در معرفی ظرفیت‌های گردشگری را دومین چالش بزرگ این حوزه عنوان کرد و بر ضرورت توجه بیشتر به معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران در داخل و خارج از کشور تأکید کرد.

دارابی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان خراسان رضوی و به‌ویژه شهر مشهد، استفاده مؤثر از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ظرفیت اقامتی و شبکه تشکل‌های بخش خصوصی را برای توسعه گردشگری ضروری دانست.

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