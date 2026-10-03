به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، امروز شنبه ۱۱ مهرماه، در جریان این بازدید با حجت‌الاسلام سیدجلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

حسینی در این دیدار با تشریح پیشینه و ظرفیت‌های این مجموعه گفت: کتابخانه حرم مطهر رضوی، کتابخانه‌ای تمدنی با قدمتی حدود هزار سال است و سابقه مرمت و حفاظت از این کتابخانه نیز به حدود ۴۰۰ سال پیش و دوره صفوی بازمی‌گردد.

او افزود: در حال حاضر ۹ هزار مترمربع فضای مخزن در این مجموعه ایجاد شده که حدود ۵۶۰ هزار جلد کتاب را در خود جای داده است. از این تعداد، حدود ۱۰۰ هزار نسخه خطی است که ۱۴ هزار نسخه خطی اهدایی مقام معظم رهبری نیز در میان آن‌ها قرار دارد.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به گستره منابع مکتوب این سازمان اظهار کرد: در مجموع حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه و سند مکتوب در این مجموعه نگهداری می‌شود که ۱۵۷ هزار نسخه از آن‌ها خطی و چاپ سنگی است.

حسینی ادامه داد: نخستین قرآن خطی موجود در آستان قدس رضوی مربوط به وقف سال ۳۲۷ هجری قمری است. همچنین چهار نسخه انجیل، که قدیمی‌ترین آن‌ها متعلق به قرن دوازدهم میلادی است، و ۱۱ نسخه تورات، که قدیمی‌ترین آن حدود هزار و ۲۰ سال قدمت دارد، در این گنجینه نگهداری می‌شود.

او همچنین با اشاره به گستره فعالیت‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: مدیریت ۶۰ کتابخانه در سراسر کشور بر عهده این سازمان است.

درخواست برای همکاری در دیجیتال‌سازی و حفاظت از نسخه‌های خطی

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در ادامه خواستار همکاری معاونت میراث‌فرهنگی در زمینه آرشیوسازی و دیجیتال‌سازی اسناد و کتاب‌های موجود در این مجموعه شد.

مشارکت در تملک، صیانت، نگهداری و مرمت نسخه‌های خطی از دیگر موضوعاتی بود که حسینی در این دیدار مطرح کرد.

در ادامه این بازدید، علی دارابی از بخش‌های مختلف سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها و اقدامات این مجموعه در زمینه حفاظت، نگهداری و معرفی منابع مکتوب و اسناد تاریخی قرار گرفت.

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