به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمصطفی حسینی، روز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در خطبه‌های نماز جمعه زنجان، با اشاره به فرارسیدن هفته گردشگری بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان، به‌ویژه گردشگری روستایی، تأکید و اظهار کرد: برخی روستاهای استان زنجان از ظرفیت‌های قابل‌توجه تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردارند و می‌توانند زمینه‌ساز جذب گردشگر و ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی باشند.

امام جمعه زنجان گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه روستاهای استان دانست و افزود: رونق گردشگری روستایی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، معرفی صحیح جاذبه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همکاری میان مسئولان، بخش خصوصی و مردم است تا ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های اقتصادی و درآمدزایی پایدار تبدیل شود.

او با اشاره به روستای تاریخی «خوئین» از توابع شهرستان ایجرود، این روستا را نمونه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند و کمتر معرفی‌شده استان عنوان کرد و گفت: خوئین با پیشینه علمی و تاریخی و برخورداری از آثار ارزشمندی همچون شهر زیرزمینی، حمام تاریخی و مساجد متعدد، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری استان را دارد.

حسینی تأکید کرد: تا زمانی که مردم و مسئولان شناخت کافی از ظرفیت‌های مناطق خود نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت گردشگران سایر استان‌ها و حتی کشورهای دیگر با این جاذبه‌ها آشنا شوند.

حجت الاسلام حسینی توسعه گردشگری روستایی را نیازمند فراهم شدن راه مناسب، امکانات مورد نیاز و اقامتگاه‌های بوم‌گردی دانست و اظهار کرد: با معرفی درست جاذبه‌ها و مشارکت مردم و مجموعه‌های مردم‌نهاد می‌توان گردشگری را به عاملی برای تقویت اقتصاد محلی و ماندگاری جمعیت در روستاها تبدیل کرد. توسعه روستا بدون اقتصاد پایدار امکان‌پذیر نیست.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز ملی روستا و عشایر، بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های روستایی و عشایری تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت ایرانی آباد و قدرتمند نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است و روستاها و جامعه عشایری سهم مهمی در این مسیر دارند.

او با بیان اینکه جلوگیری از مهاجرت روستاییان صرفاً با ایجاد زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، افزود: آب، برق، گاز، راه، مدرسه و خانه بهداشت برای زندگی روستایی ضروری است، اما اگر اقتصاد پایدار در روستا شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت جوانان و ساکنان روستاها در محل زندگی خود ماندگار شوند.

حسینی تصریح کرد: مسائل روستاها یکسان نیست و برای هر منطقه باید نظام مسائل و ظرفیت‌های همان روستا شناسایی شود. ممکن است یک روستا به راه مناسب نیاز داشته باشد و روستای دیگری برای حضور در زنجیره ارزش تولید، به صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی نیازمند باشد.

او ادامه داد: توسعه روستایی لزوماً به معنای ایجاد کارخانه در همه مناطق نیست، بلکه می‌توان با تشکیل خوشه‌های تولیدی، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و مجموعه‌های مردم‌نهاد و توانمندسازی روستاییان، اقتصاد محلی را تقویت کرد. روستاییان باید سهم بیشتری از ارزش محصولات خود داشته باشند.

امام جمعه زنجان با اشاره به مشکلات موجود در زنجیره ارزش محصولات روستایی، گفت: گاهی روستاییان بیشترین ریسک و هزینه تولید را متحمل می‌شوند، اما سهم کمتری از ارزش نهایی محصول نصیب آنان می‌شود و واسطه‌ها از منافع بیشتری برخوردار می‌شوند.

حسینی افزود: اصلاح این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی، توانمندسازی تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در مراحل مختلف تولید، فرآوری، عرضه و بازاریابی است.

او در پایان با تأکید دوباره بر ظرفیت گردشگری روستاهای استان خاطرنشان کرد: برخی روستاهای زنجان از ظرفیت گردشگری قابل‌توجهی برخوردارند و می‌توانند به اندازه یک شهرستان زمینه جذب گردشگر و ایجاد درآمد داشته باشند؛ بنابراین باید با شناخت، معرفی و برنامه‌ریزی مناسب، این ظرفیت‌ها را در مسیر توسعه پایدار استان به کار گرفت.

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