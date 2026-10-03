به گزارش خبرنگار میراث آریا، «شنبه‌های گفت‌وگو» دیدار با انجمن و چهره‌های میراث فرهنگی استان خراسان رضوی با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی و استاندار، امروز شنبه ۱۱ مهر در استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

در این دیدار دغدغه‌های میراث‌دوستان پیرامون میراث‌فرهنگی ایران بیان شد.

سپس علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی در سخنانی گفت: ما در ایران وقتی از تاریخ صحبت می‌کنیم‌ یعنی از هویت و اصالت و تمدن ۷ هزارساله خودمان صحبت می‌کنیم. بی‌جهت نیست که رئیس‌جمهوری متوهم آمریکا تمدن ما را تهدید به نابودی می‌کند.

وی افزود: ما برای حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از میراث فرهنگی پای کار هستیم و هم قسم می‌شویم که میراث‌فرهنگی را بالا ببریم و بر صدر بنشانیم تا فرهنگ عمومی ارتقا یابد.

دارابی خاطرنشان کرد: انجمن‌های میراث‌فرهنگی، انجمن‌های خیرین میراث‌فرهنگی و بیش از هزار تشکل و سمن در این حوزه هم چنین مأموریتی دارند.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی هم گفت: فرصت اندکی است. تقاضا دارم انجمن‌های میراث‌فرهنگی از موقعیت ناظر و مطالبه‌گری خارج شوند و در کنار دولت، به حراست، نگهداری و احیاء میراث فرهنگی بپردازند.

وی به اهمیت هیئت امنایی شدن اماکن فرهنگی‌تاریخی اشاره کرد و ادامه داد: کمک‌های دولت به تنهایی پاسخگو نیست، اگر بتوان ماهیت اقتصادی به مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی در چارچوب ضوابط میراثی افزود، به نگهداری بهتر از آن‌ها کمک می‌کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: اگر در کنار صیانت از هویت و میراث، توسعه را در نظر نگیریم، حتما ظلم کرده‌ایم.

مظفری تأکید کرد: گنجینه عظیمی در میراث‌فرهنگی استان نظیر فردوسی و خیام در اختیار ماست و چشم‌مان برای صیانت از آنان به انجمن‌هاست.

استاندار خراسان رضوی در پایان گفت: فرهنگ‌داری و میراثبانی را باید با راه‌اندازی پویشهای متنوع از مدرسه شروع کنیم و از نسل زد برای صیانت از میراثمان کمک بگیریم. حتی برای هر میراثی که داریم، یک رویداد برگزار کنیم.

در پایان این نشست، از ۴ فعال حوزه میراث‌فرهنگی شامل مهدی قیصری (معاون موزه‌های آستان قدس رضوی)، سیدمحمد محمودی (عضو انجمن میراث‌فرهنگی شهر کدکن)، سیدحسن حسینی (فرماندار مشهد) و غلامحسین مظفری (استاندار خراسان رضوی) تقدیر شد.

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