به گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیرکل، معاون گردشگری کارشناسان معاونت گردشگری و سرمایه گذار و فعالان گردشگری و دهیار روستای نقطه بند، در آیین افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی «شکوفه گیلاس» هم‌زمان با هفته گردشگری روز ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در این روستای در توابع شهرستان زنجان حضور داشتند.

سید میکائیل موسوی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق روستایی، راهبردی اساسی برای تحقق عدالت در توزیع امکانات و ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی و فرهنگی این روستا تصریح کرد: اقامتگاه بوم‌گردی «شکوفه گیلاس» در زمینی به مساحت ۲ هکتار احداث شده است. این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال تکمیل شده و با بهره‌برداری از آن، شاهد ایجاد اشتغال مستقیم برای ۸ نفر از اهالی این منطقه هستیم که این امر تأثیر بسزایی در ارتقای معیشت روستاییان خواهد داشت.

او افزود: آنچه در این پروژه حائز اهمیت است، رعایت اصول معماری بومی و هم‌سویی با بافت اصیل روستا در عین بهره‌مندی از استانداردهای رفاهی مدرن است. این اقامتگاه با رویکرد معرفی سبک زندگی روستایی، صنایع‌دستی منطقه و محصولات کشاورزی بومی طراحی شده و می‌تواند به عنوان کانون جذب گردشگران داخلی و خارجی، نقش مؤثری در توسعه صنعت گردشگری استان ایفا کند.

موسوی در ادامه با تأکید بر اهمیت هفته گردشگری گفت: شعار هفته گردشگری امسال، فرصتی مغتنم برای بازنگری در پتانسیل‌های بومی است. ما در زنجان به دنبال احیای هویت‌های روستایی هستیم و معتقدیم توسعه گردشگری نباید به قیمت تغییر هویت فرهنگی روستاها تمام شود، بلکه باید پاسبان فرهنگ و سنن منطقه باشد.

او ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاران این پروژه اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که با نگاهی دغدغه‌مند به دنبال احیای فضاهای سنتی و تبدیل آن‌ها به مقاصد گردشگری هستند، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است. امیدواریم با افتتاح این پروژه، روستای نقطه‌بندی به یکی از نقاط گردشگرپذیر استان تبدیل شود و شاهد رونق بیش از پیش این منطقه باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای ما در حوزه گردشگری روستایی تنها به افتتاح محدود نخواهد شد و در ادامه، با برگزاری دوره‌های آموزشی برای جامعه محلی و تقویت زیرساخت‌های دسترسی، تلاش می‌کنیم کیفیت خدمات‌رسانی در این اقامتگاه‌ها را به بالاترین سطح برسانیم تا خاطره‌ای ماندگار برای گردشگران در زنجان رقم بخورد.

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