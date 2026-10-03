به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست هم‌اندیشی فعالان گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجنورد که با حضور فرماندار شهرستان بجنورد، جمعی از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و مدیران تأسیسات گردشگری، راهنمایان گردشگری و رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای حوزه گردشگری برگزار شد، فعالان این حوزه به بیان دیدگاه‌ها، مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده در این نشست به موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های گردشگری اختصاص داشت و فعالان و سرمایه‌گذاران پروژه‌های گردشگری شهرستان، مسائل و موانع پیش‌روی خود را مطرح کردند.

همچنین در این نشست، درباره نحوه بهره‌مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های حمایتی بخش گردشگری، فرآیندهای مرتبط با دریافت تسهیلات و مسیرهای پیش‌روی سرمایه‌گذاران توضیحاتی ارائه شد و در مواردی که نیاز به اصلاح مسیر یا راهنمایی بیشتر وجود داشت، راهکارهای لازم به فعالان ارائه شد.

راهنمایان گردشگری شهرستان بجنورد نیز در این نشست ضمن طرح مسائل و دغدغه‌های حرفه‌ای خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره توسعه فعالیت‌های گردشگری و برگزاری تورها مطرح کردند. در این خصوص گفتنی است که در طول یکسال گذشته از ۱۲۰ راهنمای گردشگری شهرستان ۸۴ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.



در ادامه، فرماندار شهرستان بجنورد با حضور در این نشست، نکات و ملاحظاتی را در خصوص برگزاری تورها و برنامه‌های گردشگری، به‌ویژه از منظر رعایت شئونات و الزامات فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد. همچنین با توجه به شرایط پیش‌رو در فصل زمستان، موضوع مدیریت مصرف انرژی و ضرورت توجه فعالان و تأسیسات گردشگری به شرایط احتمالی حوزه انرژی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری شهرستان نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری برای رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان تأکید کردند.

این نشست در راستای رویکرد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی برای حضور میدانی در شهرستان‌ها، شنیدن مستقیم مسائل فعالان این حوزه و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گردشگری برگزار شد.

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