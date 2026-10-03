ضرورت صیانت از میراث کهن/ آغاز عملیات اجرایی دیوار حائل در قلعه تاریخی بهستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید میدانی از قلعه بهستان که با هدف بررسی آخرین وضعیت مرمتی و ارزیابی نیازهای حفاظتی این اثر انجام شد، اظهار کرد: قلعه بهستان به عنوان یکی از شاهکارهای معماری صخره‌ای ایران، نیازمند مراقبت‌های ویژه علمی و تخصصی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اهمیت راهبردی این قلعه در حوزه گردشگری تاریخی استان افزود: در راستای حفظ پایداری و جلوگیری از فرسایش و تخریب ناشی از عوامل طبیعی، عملیات اجرایی دیوار حائل در پیرامون این قلعه باستانی آغاز شده است. این پروژه با استفاده از الگوهای فنی مورد تأیید و با هدف تثبیت بستر سنگی و صخره‌ای این اثر طراحی و در حال اجرا است تا امنیت لازم برای بازدیدکنندگان و نیز ماندگاری این سازه در برابر عوامل جوی تضمین شود.

او با تأکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی صرفاً یک اقدام اجرایی نیست، بلکه رسالتی علمی و فرهنگی است، تصریح کرد: ما در اداره‌کل میراث‌فرهنگی زنجان تلاش می‌کنیم تا با اتکا به دانش روز و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، مداخلات حفاظتی را به گونه‌ای انجام دهیم که اصالت تاریخی قلعه بهستان حفظ شود. اجرای دیوار حائل، گامی ضروری برای مقابله با خطرات بالقوه و حفظ این شناسنامه فرهنگی برای نسل‌های آینده است.

موسوی در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف قلعه و گفتگو با تیم‌های مرمت‌گر، افزود: مدیریت میراث‌فرهنگی باید با رویکردی پیشگیرانه همراه باشد. نگاه ما در این پروژه، نگاهی مبتنی بر پژوهش و پایش مستمر است تا بتوانیم با کمترین آسیب، بیشترین سطح پایداری را برای این بنا رقم بزنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان خاطرنشان کرد: قلعه بهستان نه تنها در سطح استان، بلکه در مقیاس ملی از ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری است. امیدواریم با تکمیل فازهای حفاظتی و ساماندهی محوطه پیرامونی، شاهد تبدیل شدن این منطقه به یکی از امن‌ترین و جذاب‌ترین سایت‌های گردشگری تاریخی کشور باشیم. تعهد ما، صیانت بی‌وقفه از این مواریث ارزشمند در برابر هرگونه تهدید انسانی و طبیعی است.

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