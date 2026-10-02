به گزارش میراث‌آریا، گروه رسانه‌ای ایتنا با بیش از یک دهه فعالیت، تلاش می‌کند تازه‌ترین اخبار و رویدادهای حوزه گردشگری ایران و جهان را در اختیار فعالان، متخصصان و علاقه‌مندان این صنعت قرار دهد.

بدین منظور ایتنا به مناسبت روز جهانی گردشگری از محصول رسانه‌ای جدید خود با عنوان «اپلیکیشن ایتنا» رونمایی کرده است.

این اپلیکیشن با هدف دسترسی سریع‌تر، ساده‌تر و گسترده‌تر فعالان و علاقه‌مندان این حوزه به اخبار و محتوای تخصصی طراحی شده و امکان دنبال‌کردن جریان خبرها را به‌صورت لحظه‌ای فراهم می‌کند.

کاربران در این اپلیکیشن می‌توانند اخبار و مطالب تخصصی ایتنا را در بخش‌های مختلف، شامل اخبار هتلداری، هوانوردی، تورها و آژانس‌های مسافرتی، صنعت هورکا، گردشگری کودک و سایر حوزه‌های مرتبط با صنعت گردشگری، در یک فضای یکپارچه و بی‌واسطه دنبال کنند. همچنین تلاش شده است با طراحی ساده و کاربرپسند، تجربه‌ای روان برای مدیران، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و علاقه‌مندان به صنعت گردشگری فراهم شود تا بدون جست‌وجو در منابع پراکنده، از تازه‌ترین تحولات این حوزه مطلع شوند.

اپلیکیشن ایتنا هم‌اکنون از طریق کافه‌بازار و وب اپلیکیشن در دسترس عموم قرار دارد و راه‌اندازی آن گامی تازه در توسعه محصولات رسانه‌ای ایتنا و ایجاد مسیرهای متنوع‌تر برای ارتباط با جامعه گردشگری کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/