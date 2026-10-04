به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ١١ مهرماه ١۴٠۵ در دیدار هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان که به مناسبت گرامی‌داشت هفته گردشگری انجام شد، طرفین بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به هم‌وطنان تأکید کردند.

یوسف سلمان‌خواه، با تجلیل از جایگاه اجتماعی جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: رابطه عمیق و وثیق مردم با هلال‌احمر، این نهاد را به دستگاهی امیدبخش و تکیه‌گاهی مطمئن در تمامی صحنه‌ها و بحران‌ها تبدیل کرده است. خدماتی که داوطلبان فداکار هلال‌احمر به جامعه ارائه می‌دهند، فراتر از اعداد و ارقام است و مصداق بارز امیدآفرینی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به حضور خود در بازدید از ایستگاه هلال‌احمر لوشان در ایام تعطیلات نوروزی، افزود: شجاعت، روحیه جهادی و انرژی مثبت همکاران شما در میدان عمل، حقیقتاً ستودنی است. هلال‌احمر نقشی اساسی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند و ما به عنوان متولی حوزه گردشگری، از همکاری‌های مستمر شما در قالب ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان گیلان قدردانی می‌کنیم.

سلمان‌خواه با ابراز تمایل برای پیوستن به خانواده بزرگ داوطلبان، اعلام آمادگی کرد تا به عنوان عضو افتخاری، در فعالیت‌های بشردوستانه هلال‌احمر مشارکت داشته باشد.

در ادامه این دیدار، هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان نیز ضمن تبریک هفته گردشگری، اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان را در ایام سفرهای نوروزی و ستاد سفر تابستان درخشان توصیف کرد و گفت: مدیریت خردمندانه ستاد خدمات سفر در ایام پرتردد و مواجهه با شرایط خاص، نشان‌دهنده تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق اداره‌کل میراث‌فرهنگی است. اقداماتی نظیر تشویق تأسیسات گردشگری به ارائه تخفیف و یا اسکان رایگان هموطنان، در خاطره مردم سراسر کشور ماندگار خواهد بود.

او با اشاره به ظرفیت‌های شبکه داوطلبی هلال‌احمر گیلان با بیش از ۱۷۰ هزار عضو، تصریح کرد: این بدنه عظیم داوطلبی، آمادگی کامل دارد تا با تکیه بر توانمندی‌های تخصصی، در حوزه‌های مختلف مرتبط با اداره‌کل میراث‌فرهنگی تعامل داشته باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان در پایان با اشاره به عزم جدی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان برای تقویت زیرساخت‌ها، از تلاش‌های یوسف سلمان‌خواه، معاونان و کارشناسان اداره‌کل در راستای صدور مجوز احداث ۵۸ هتل جدید در استان که گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های گردشگری گیلان به شمار می‌رود، قدردانی کرد.

این نشست با توافق طرفین بر تداوم جلسات تخصصی برای بهره‌گیری حداکثری از همکاری‌های مشترک به پایان رسید.

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