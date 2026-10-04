نوای اصیل موغام با اجرای گروه موسیقی رها در رویداد شمس و مولانا

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در تداوم برنامه‌های دهه فرهنگی و هنری شمس و مولانا، پنجمین شب این رویداد بزرگ با حضور پرشور اساتید، فرهیختگان، پژوهشگران، مسئولان شهری و خیل عظیم علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایران‌زمین در سالن آمفی تئاتر مجتمع بوتراب خوی به کار خود ادامه داد.

در آغاز این مراسم، فریده واحدی، رئیس کمیسیون عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شورای اسلامی شهر خوی پیوند شمس و مولانا را تحولی عمیق در اندیشه، عرفان و انسان‌شناسی خواند و اظهار کرد: شمس تبریزی تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه یک نگاه متعالی است که انسان را به جست‌وجوی حقیقت، عبور از ظاهر به باطن و معرفت نفس فرامی‌خواند. افتخار سترگ شهر خوی این است که یاد و نام این عارف بزرگ را در حافظه زنده تاریخی خود پاس داشته است.

واحدی با اشاره به اینکه همایش و برنامه‌های شمس و مولانا مجالی برای گفت‌وگوی فراگیر پیرامون مهر، همدلی و صلح انسانی است، افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمند شناخت مشترکات انسانی و همدلی هستیم و این همایش، فرصتی مغتنم است تا نسل نوپای ما دریابد که اندیشه‌های این بزرگان، نسخه‌ای الهام‌بخش و راهگشا برای زیست انسان معاصر است؛ ندایی برآمده از دیار خوی که پیام‌آور صلح، دانایی و انسان‌دوستی برای تمام جهان است.

در ادامه این رویداد فرهنگی، محمدرضا پیری، سخنگو و رئیس کمیسیون‌های فرهنگی، گردشگری، پژوهش، املاک و توافقات شورای اسلامی شهر خوی با رویکردی تبیینی به فلسفه هویتی شهر پرداخت و تصریح کرد: خوی فقط یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه یک معنا و بستری آکنده از اندیشه است که بر فراز هویت کهن آن، خورشید پرفروغ شمس می‌درخشد. ده روز فرهنگی خوی صرفاً یک بزرگداشت تقویمی نیست؛ بلکه تلاشی برای زنده نگه‌داشتن حافظه تاریخی و آوردن فرهنگ از پشت ویترین تاریخ به متن زندگی روزمره شهروندان است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر خوی ضمن معرفی خوی به‌عنوان شهر نورالنور تأکید کرد: بزرگی شهرها تنها به ابنیه و خیابان‌های آن نیست، بلکه به اندیشه‌ای است که در بطن خود می‌پرورند. هدف ما ساختن جریانی پویا در پیوند شعر، موسیقی، تاریخ و هنر است تا هویت فرهنگی دیار شمس، پایه‌ای استوار برای امید، نشاط جوانان و آینده‌سازی این دیار باشد؛ چراکه اگر شهری حافظه فرهنگی خود را فراموش کند، بخش بزرگی از آینده‌اش را واگذار کرده است.

بخش دوم این شب فرهنگی به اجرای فاخر گروه موسیقی سنتی رها از شهرستان خوی اختصاص داشت. این گروه هنری با اجرای قطعاتی دلنشین و اصیل از موسیقی مقامی و موغام آذربایجان، فضایی معنوی و پرشور خلق کردند که با استقبال گسترده و تشویق ممتد حاضران در سالن همراه شد.

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