به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ١١ مهرماه ١۴٠۵، در این نشست تخصصی که با محوریت نقش‌آفرینی نهادهای مالی در پایداری مقاصد گردشگری برگزار شد، یوسف سلمان‌خواه با اشاره به پیشینه و رسالت ویژه این بانک اظهار کرد: پست‌بانک به عنوان بانکی خوشنام و دارای گسترده‌ترین شبکه مویرگی خدمات مالی در مناطق روستایی و دورافتاده، ظرفیتی کم‌نظیردر تقویت اقتصاد محلی به شمار می‌رود و ضرورت دارد در فرایند توسعه و هرگونه فعالیت اقتصادی در روستاهای استان، نقشی فعال و محوری ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با تبیین پیوند ناگسستنی میراث‌فرهنگی با زیست‌بوم روستایی گفت: بخش عمده‌ای از مواریث کهن، آثار شاخص تاریخی نظیر دژ قلعه رودخان و کانون‌های بکر گردشگری گیلان در بستر روستاها واقع شده‌ است. امروزه الگوهای فضایی گردشگری دستخوش دگرگونی بنیادین شده و جریان سفر از مرکز به پیرامون تغییر جهت داده است؛ به‌طوری‌که گردشگران برای آرامش و رهایی از تنش‌های زندگی شهرنشینی، مقاصد زیست‌بوم‌محور و سکونتگاه‌های روستایی را برمی‌گزینند.

او با اعلام آمارهای اخیر تردد گردشگران افزود: ثبت ورود حدود ۱۱ میلیون دستگاه خودرو به استان گیلان و توزیع چشمگیر آن‌ها در مقاصد روستایی، گواهی روشن بر تقاضای فزاینده خدمات اقامتی و پذیرایی در این مناطق است. همین امر، توسعه و تجهیز واحدهای بوم‌گردی را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در حوزه اقتصاد گردشگری تبدل کرده است.

سلمان‌خواه با تشریح رویکردها و شعار سال سازمان گردشگری ملل متحد، پیرامون دستور کار دیجیتال و فناوری‌های نوین، تصریح کرد: هوش مصنوعی و ابزارهای داده‌محور باید به عنوان دستیاری کارآمد و هوشمند در خدمت انسان و بازطراحی نظام گردشگری قرار گیرند تا بتوانیم بر پایه مدیریت بهینه منابع و شناخت ذائقه مسافران، خاطره‌ای ماندگار، اصیل و متمایز را برای گردشگران خلق کنیم؛ رویکردی که پیوند آن با خدمات مالی و دیجیتال شتاب توسعه را دوچندان خواهد کرد.

در ادامه این نشست، علیرضا شجاعی باصری، مدیر امور شعب پست‌بانک استان گیلان ضمن تبریک هفته گردشگری، به بیان اهداف این دیدار و ارائه برنامه‌های حمایتی این بانک پرداخت و گفت: میراث‌فرهنگی و پست‌بانک دو دستگاه هم‌راستا در زمینه پویایی اقتصاد محلی هستند. رویکرد ما معرفی بسته‌ها و الگوهای نوین مالی حمایتی ویژه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و فعالان این حوزه است.

او با تأکید بر اصل بهره‌وری و ضرورت مجاورت نهادهای پولی با کانون‌های تولید ارزش، افزود: حضور فیزیکی و فناورانه پست‌بانک در دورترین نقاط روستایی یک مزیت راهبردی است. منطق اقتصادی حکم می‌کند در هر نقطه‌ای که یک بنگاه اقتصادی نظیر اقامتگاه بوم‌گردی شکل می‌گیرد، دسترسی پایدار به خدمات مالی نیز مهیا باشد؛ چراکه اتصال بی‌واسطه واحدهای اقتصادی و نظام بانکی، بهره‌وری و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند.

شجاعی با اشاره به ارائه بیش از ۵۰ خدمت تخصصی و متنوع بانکی توسط پست‌بانک اظهار کرد: به منظور حمایت از کسب‌وکارهای گردشگری روستایی، تسهیلات ویژه‌ای تا سقف ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) برای هر واحد اقامتگاه بوم‌گردی پیش‌بینی شده است. این مشوق اعتباری به‌صورت هدفمند در اختیار متقاضیانی قرار می‌گیرد که دارای پروانه و مجوز رسمی بهره‌برداری از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان باشند و این فعالان می‌توانند با معرفی‌نامه رسمی، جهت تشکیل پرونده و بهره‌مندی از این بسته به شعب پست‌بانک در سراسر استان مراجعه کنند.

شجاعی در پایان با اشاره به افق‌های پیش‌رو یادآور شد: در چارچوب این برنامه مشترک، به‌زودی با تدوین و امضای تفاهم‌نامه دوجانبه و تشکیل کمیته تخصصی مشترک، علاوه بر تثبیت و روان‌سازی این مشوق اعتباری روستایی، سازوکارهای گسترش حمایت‌های مالی از تأسیسات و پروژه‌های کلان گردشگری شهری و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نیز تدوین و عملیاتی خواهد شد.

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