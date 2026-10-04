به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عصر شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ و همزمان با روز پایانی نمایشگاه سفال و سرامیک در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از زهرا اصلانی هنرمند سرامیست اردبیلی به پاس سال‌ها فعالیت هنری، آموزشی و کسب افتخارات بین‌المللی و همچنین ۲۲ صنعتگر استان در رشته‌های مختلف که موفق به دریافت نشان ملی مهر اصالت شده بودند تجلیل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این مراسم گفت: صنایع‌دستی علاوه بر نقش‌آفرینی در حفظ هویت و توجه به اصالت هنر، در کنار میراث‌فرهنگی یکی از دو بال مهم صنعت گردشگری است.

جلیل جباری با گرامیداشت هفته گردشگری، افزود: محصولات صنایع‌دستی و آثار دست هنرمندان می‌توانند در جذب گردشگر، ایجاد اشتغال و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد استان موثر باشند.

او ضمن قدردانی از همه هنرمندان صنایع‌دستی استان، تاکید کرد: ما باید همگام با سایر حوزه‌ها از ظرفیت‌های موجود در فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی و بازاریابی آثار صنعتگران استفاده کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: تجلیل از هنرمندان شاخص صنایع‌دستی و برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد که برای آن برنامه‌ریزی انجام شده است.

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