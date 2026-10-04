ساماندهی و پاکسازی قبرستان تاریخی هفتادملا میرجاوه به مناسبت هفته گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالله کرد روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، عملیات پاکسازی و ساماندهی محوطه قبرستان تاریخی هفتاد ملا با مشارکت فعالان گردشگری، دوست‌داران میراث‌فرهنگی و اهالی روستای روپس هفتادملا شهرستان میرجاوه انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میرجاوه افزود: این اقدام با هدف حفاظت از این میراث ارزشمند و آماده‌سازی محوطه برای بازدید گردشگران صورت گرفت.

او ادامه داد: قبرستان تاریخی هفتاد ملا با معماری منحصربه‌فرد و قرارگیری در دل صخره‌ها، از ظرفیت‌های مهم گردشگری فرهنگی و تاریخی منطقه به شمار می‌رود که توجه به حفاظت و معرفی شایسته آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری پایدار داشته باشد.

به گفته کرد، امسال هفته گردشگری با شعار «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» فرصتی است تا در کنار اقدامات میدانی همچون پاکسازی و حفاظت از آثار تاریخی، از ظرفیت فناوری‌های نوین برای معرفی، مستندسازی، روایتگری دیجیتال و جذب گردشگران نیز بهره گرفته شود.

انتهای پیام/