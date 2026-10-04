مستندساز و فعال حوزه گردشگری خراسان شمالی تجلیل شد

به گزارش میراث‌آریا، آیین تجلیل از مستندساز و فعال حوزه گردشگری با حضور جمعی از مسئولان، فعالان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری استان و با حضور قائم مقام وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور برگزار شد و طی آن از جمعی از فعالان و برترین‌های گردشگری خراسان شمالی تجلیل به عمل آمد.

ایمان بدری رمضانی از جمله فعالان حوزه تولید محتوای تصویری و مستندسازی گردشگری است که طی سال‌های فعالیت خود، با تولید مجموعه‌ای از مستندها و آثار تصویری، به معرفی جاذبه‌ها، ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری خراسان شمالی و دیگر نقاط کشور پرداخته است.

از جمله آثار این مستندساز می‌توان به اریکه شکوه، در تار و پود نقش، ماجرا نوردان، خانه جاجرمی، کاروانسراهای ایران و خلیج فارس اشاره کرد.

همچنین تولید آثار تصویری با موضوع معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری خراسان شمالی، بخش دیگری از فعالیت‌های او در سال‌های گذشته بوده است.

بدری رمضانی در تازه‌ترین فعالیت خود نیز موزیک‌ویدئوی «نغمه گردشگری استان» را با موضوع معرفی ظرفیت‌های گردشگری با زبان شعر و تصاویر زیبای خراسان شمالی تهیه و تولید کرده است؛ اثری که در راستای معرفی داشته‌های فرهنگی و گردشگری استان و بهره‌گیری از ظرفیت هنر و رسانه برای توسعه گردشگری تولید شده است.

تولید محتوای تخصصی در حوزه گردشگری و روایت تصویری از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در معرفی مقاصد گردشگری و افزایش شناخت مخاطبان از ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

در پایان این مراسم، از ایمان بدری رمضانی به‌عنوان یکی از فعالان و برترین‌های حوزه گردشگری استان خراسان شمالی تقدیر شد و لوح سپاس به پاس فعالیت‌های او در عرصه معرفی و تولید محتوای گردشگری به وی اهدا شد.

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