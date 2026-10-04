به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا باشنده روز شنبه ۱۱مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در هفته گردشگری، کلنگ احداث نخستین بوم‌گردی شهرستان قصرقند با حضور فرماندار، جمعی از اعضای شورای اداری و سرمایه‌گذار بومی کلنگ‌زنی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‎دستی قصرقند افزود: در گامی تازه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت حضور بخش خصوصی در این حوزه، عملیات اجرایی نخستین بوم‌گردی شهرستان قصرقند در هفته گردشگری آغاز شد که نویدبخش روزهای درخشان و روشن تری برای رونق گردشگری منطقه است.

او ادامه داد: این بوم‌گردی به همت سرمایه‌گذار بومی شهرستان و بدون دریافت تسهیلات بانکی احداث خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران محلی در توسعه گردشگری قصرقند باشد.

به گفته باشنده این بوم‌گردی با هدف فراهم‌کردن ظرفیت اقامتی و پذیرایی برای گردشگران، شامل مهمان‌سرا، رستوران سنتی و فضای سبز خواهد بود و می‌تواند در معرفی فرهنگ، ظرفیت‌های بومی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان نقش‌آفرین باشد و آغاز این پروژه در هفته گردشگری، گامی در مسیر توسعه گردشگری بومی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی قصرقند به شمار می‌رود.

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