به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی هوش مصنوعی ویژه کسب‌وکارهای گردشگری و اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر کردستان در سنندج، اظهار کرد: توسعه گردشگری در شرایط امروز نیازمند استفاده از فناوری‌های جدید و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: هوش مصنوعی ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری دارد و می‌توان از این فناوری در بخش‌هایی همچون تولید و مدیریت محتوا، تبلیغات و بازاریابی، معرفی جاذبه‌های گردشگری، ارتباط با گردشگران و طراحی و برنامه‌ریزی سفر بهره گرفت.

او عنوان کرد: آشنایی فعالان و کسب‌وکارهای گردشگری با ابزارهای هوش مصنوعی، به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد تجربه‌ای متناسب‌تر با نیاز گردشگران کمک می‌کند.

طالب‌نیا با اشاره به اهمیت آموزش و توانمندسازی فعالان گردشگری یادآور شد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه فناوری‌های نوین، زمینه را برای افزایش دانش و مهارت فعالان این بخش و استفاده کاربردی از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در کسب‌وکارهای گردشگری فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این کارگاه آموزشی به مناسبت هفته گردشگری، با تدریس سالار کهزادی و وفا میهمی و با حضور جمعی از کسب‌وکارهای گردشگری و اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان در هتل فرهنگیان سنندج برگزار شد.

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