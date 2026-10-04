به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالله آقاعلیخانی مدیرکل بازرسی استان گلستان، امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در راستای بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های شاخص میراث‌فرهنگی و گردشگری استان، از جزیره و قلعه تاریخی آشوراده در شهرستان بندرترکمن و پروژه موزه میراث روستایی گلستان در پارک جنگلی قرق شهرستان گرگان بازدید کرد.

این بازدید با همراهی مهدی نیک‌پور سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی بازرسی استان، روحی معاون بازرسی‌ استان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان انجام شد.

میراث‌فرهنگی موضوعی تزئینی نیست

مدیرکل بازرسی استان گلستان در بازدید از جزیره آشوراده اظهار کرد: برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در طرح گردشگری این جزیره، حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم محلی ضروری است؛ زیرا رونق و پایداری این طرح بدون همراهی و نقش‌آفرینی مردم منطقه محقق نخواهد شد.

آقاعلیخانی افزود: پروژه‌ای با گستره و اهمیت طرح گردشگری آشوراده، با اقدام یک دستگاه به سرانجام نمی‌رسد و همه دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب وظایف قانونی خود پای کار باشند و برای رفع موانع و تسریع در اجرای آن همکاری کنند.

او بیان کرد: در کنار رفع مسائل اداری و فنی، باید اهداف و دستاوردهای طرح برای مردم محلی تبیین و اقناع‌سازی لازم انجام شود تا جامعه محلی نیز خود را در اجرای این پروژه سهیم بداند.

مدیرکل بازرسی استان گلستان با اشاره به دشواری فعالیت در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: به‌ثمر رساندن طرح‌ها در این حوزه به پایمردی، استمرار و پیگیری فراوان نیاز دارد. یکی از چالش‌های موجود نیز ضعف در فرهنگ‌سازی است؛ به‌گونه‌ای که هنوز برخی افراد میراث‌فرهنگی را موضوعی تزئینی و غیرضروری می‌دانند.

او تصریح کرد: میراث‌فرهنگی یکی از پایه‌های اصلی فرهنگ و هویت هر جامعه است. تأکید بر فرهنگ زمانی اثرگذار خواهد بود که در عمل نیز برای صیانت، احیا و انتقال این میراث به نسل‌های آینده اقدام شود؛ زیرا هویت یک ملت با آثار، سنت‌ها و میراث برجای‌مانده از گذشته آن شناخته می‌شود.

اختصاص ۱۶ میلیارد تومان برای قلعه تاریخی آشوراده

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز در این بازدید گفت: طی دو سال اخیر ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای قلعه تاریخی آشوراده اختصاص یافته و عملیات مرمتی این بنای ارزشمند در حال انجام است.

فریدون فعالی افزود: سامان‌دهی و محوطه‌سازی حریم ۶۰ متری قلعه تاریخی آشوراده نیز در طرح پیش‌بینی شده است تا در کنار حفاظت از بنا، زمینه معرفی و بهره‌برداری گردشگری مناسب از آن فراهم شود.

او بیان کرد: سرمایه‌گذار طرح گردشگری آشوراده انتخاب شده و پای کار است و باید اقدامات خود را بر اساس طرح گردشگری مصوب اجرا کند. عرصه ۲۲ هکتاری این طرح به سرمایه‌گذار واگذار شده و اقدامات فنی موردنیاز در حال انجام است.

فعالی خاطرنشان کرد: بازگشت و حضور فعال مردم در جزیره، نقش بسیار مهمی در پایداری پروژه و رونق اقتصادی و اجتماعی آن دارد.

او تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید برای اجرای این طرح بزرگ گردشگری همراه شوند تا پروژه آشوراده پس از سال‌ها انتظار، هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در ادامه و در بازدید از پروژه موزه میراث روستایی گلستان گفت: گلستان از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متعددی برخوردار است، اما بخشی از این ظرفیت‌ها هنوز به محصول گردشگری تبدیل نشده‌اند.

او افزود: برای افزایش مدت ماندگاری مسافران در استان، باید جاذبه‌ها را به محصولات گردشگری کامل و قابل‌تجربه تبدیل کنیم. فضاهایی مانند آشوراده و موزه میراث روستایی گلستان می‌توانند به تنوع‌بخشی سبد محصولات گردشگری استان و افزایش ماندگاری گردشگران کمک کنند.

فعالی بیان کرد: ۵۰ هکتار از زون فرهنگی پارک جنگلی قرق به اجرای موزه میراث روستایی گلستان اختصاص یافته و این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های پیشران استان، با تمرکز ویژه در حال اجراست.

او خاطرنشان کرد: در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، چند پروژه پیشران تعریف شده است تا با تمرکز برنامه‌ها، پیگیری‌های مدیریتی و اعتبارات، روند اجرای آن‌ها سرعت بگیرد و این طرح‌ها در زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسند.

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