کارگاه آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری» با حضور فعالان گردشگری در بندرعباس برگزار شد

به گزارش میراث‌آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه آموزشی با حضور جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری استان در پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد و در آن ظرفیت‌های هوش مصنوعی و ابزارهای نوین در بخش‌های مختلف گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: هوش مصنوعی می‌تواند در حوزه‌هایی همچون تولید محتوای گردشگری، معرفی و بازاریابی جاذبه‌ها، شناخت نیاز گردشگران، برنامه‌ریزی سفر و ارتقای خدمات گردشگری مورد استفاده قرار گیرد و بهره‌گیری از این ظرفیت، زمینه ارائه خدمات متناسب‌تر و رقابتی‌تر را فراهم می‌کند.

او عنوان کرد: آشنایی فعالان گردشگری با فناوری‌های نوین و فراهم‌کردن زمینه استفاده عملی از این ابزارها، یکی از مسیرهای مهم برای حرکت به سمت گردشگری هوشمند و متناسب با نیازهای روز است و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در این زمینه دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/