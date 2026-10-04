۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۳

کارگاه آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری» با حضور فعالان گردشگری در بندرعباس برگزار شد

کارگاه آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری» با حضور فعالان گردشگری در بندرعباس برگزار شد

 معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، از برگزاری کارگاه آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری» همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه آموزشی با حضور جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری استان در پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد و در آن ظرفیت‌های هوش مصنوعی و ابزارهای نوین در بخش‌های مختلف گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: هوش مصنوعی می‌تواند در حوزه‌هایی همچون تولید محتوای گردشگری، معرفی و بازاریابی جاذبه‌ها، شناخت نیاز گردشگران، برنامه‌ریزی سفر و ارتقای خدمات گردشگری مورد استفاده قرار گیرد و بهره‌گیری از این ظرفیت، زمینه ارائه خدمات متناسب‌تر و رقابتی‌تر را فراهم می‌کند.

او عنوان کرد: آشنایی فعالان گردشگری با فناوری‌های نوین و فراهم‌کردن زمینه استفاده عملی از این ابزارها، یکی از مسیرهای مهم برای حرکت به سمت گردشگری هوشمند و متناسب با نیازهای روز است و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در این زمینه دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071201337
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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