به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ١١ مهرماه ١۴٠۵، نشست هم‌اندیشی یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد، هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته گردشگری برگزار شد. در این نشست، راهکارهای توسعه پایدار، الزامات بازطراحی در گردشگری و نقش تسهیل‌گری سمن‌ها در حفاظت از مواریث ملموس و ناملموس استان مورد واکاوی قرار گرفت.

یوسف سلمان‌خواه در این نشست با تبریک هفته گردشگری و ارائه گزارشی از اقدامات اجرایی این مناسبت، اظهار کرد: محور برنامه‌های امسال همگام با رهیافت‌های جهانی و شعار سازمان گردشگری ملل متحد مبنی بر «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» تدوین شده است. اگرچه گردشگری پس از بحران کرونا در مقیاس جهانی دچار دگرگونی شد، اما در ایران شاهد جهش گردشگری داخلی بودیم؛ واقعیتی که ضرورت هوشمندسازی زیرساخت‌ها و فرایندهای این زنجیره ارزش را دوچندان می‌سازد.

او با تأکید بر تحول‌پذیری فرایندهای سفر در سایه فناوری‌های نوین افزود:هوش مصنوعی به عنوان دستیار هوشمند، تمامی ارکان گردشگری را متحول کرده است. در این زیست‌بوم نوین، تشکل‌های مردم‌نهاد نیز باید ادغام فناوری‌های نوین در برنامه‌های تخصصی و الگوهای روایتی خود را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار دهند.

بازآفرینی تصویر گردشگری گیلان؛ فراتر از برندینگ خوراک

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با تبیین لزوم تنوع‌بخشی به مقاصد و روایت‌های گردشگری تصریح کرد: ظرفیت‌های بی‌بدیل گیلان نباید صرفاً در حوزه گردشگری خوراک متوقف بماند. تصویری که در سطح ملی از استان بازنمایی می‌شود، نیازمند بازتعریف است؛ چراکه گیلان غنای تمدنی، لایه‌های هویتی و مواریث ناملموس شگرفی دارد که باید در چارچوب دیپلماسی فرهنگی و روایت‌گری تخصصی شناسانده شود.

طرح «عوارض سبز» و ترویج «رستوران‌های پایدار»؛ گامی به‌سوی تاب‌آوری اکولوژیک

سلمان‌خواه در ادامه به مقوله گردشگری مسئولانه و پایداری منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: حفظ اکوسیستم شکننده و ارزشمند گیلان نیازمند سازوکارهای نوین اقتصادی و حقوقی است. در همین راستا، پیگیری و تدوین سازوکار اخذ «عوارض سبز» از گردشگران ورودی به استان به عنوان ابزاری موثر در جهت جبران بار اکولوژیک، تقویت زیرساخت‌های مدیریت پسماند و بازتوزیع منابع برای احیای مقاصد زیست‌محیطی و طبیعی ضروری است.

اوهمچنین با انتقاد از رفتارهای آسیب‌رسان به هویت بومی افزود: استفاده از ملزومات پلاستیکی یک‌بارمصرف در مراکز پذیرایی، علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی، با اصول سفره‌داری سنتی و آداب میزبانی اصیل گیلانی همخوانی ندارد. گذر به الگوی «رستوران‌های سبز» و نهادینه‌سازی استاندارد گردشگری بدون پسماند، یک رسالت فرهنگی و محیط‌زیستی همگانی است.

سمن‌ها؛ حلقه‌ی اتصال حاکمیت و جامعه در صیانت از میراث

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به جایگاه تشکل‌های غیردولتی به عنوان دیده‌بانان و بازوان کارشناسی حوزه میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: سمن‌ها باید صدای رسای میراثی و رکن اصلی مطالبه‌گری آگاهانه باشند. تشکل‌ها نقش کلیدی در تبدیل حفاظت از بناهای تاریخی و مواریث طبیعی به یک گفتمان عمومی و میان‌بخشی ایفا می‌کنند.

احیای بناهای تاریخی در بستر اقتصاد پایدار

سلمان‌خواه با اشاره به واگذاری «خانه تاریخی سمیعی» رشت برای بهره‌برداری فرهنگی-هنری به عنوان نمونه‌ای موفق از باززنده‌سازی مواریث شهری تأکید کرد: گیلان با برخورداری از بالغ بر ۵ هزار اثر شناسایی‌شده که ۱۲۱۳ اثر آن به ثبت ملی رسیده است، گنجینه‌ای کم‌نظیر از معماری و تاریخ دارد. رویکرد ما واگذاری هوشمندانه و تحت‌نظارت بناهای تاریخی به بخش خصوصی و جامعه محلی است تا این مواریث به چرخه زنده اقتصاد فرهنگی بازگردند.

در ادامه این جلسه، نمایندگان سمن‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون همکاری‌های مشترک، برنامه‌ریزی های آینده و چالش‌های حفاظت از تالاب‌ها، بناها و بافت‌های تاریخی پرداختند و در پایان، مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اهدای لوح سپاس از مجاهدت‌های علمی و میدانی فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد تجلیل کرد.

انتهای پیام/