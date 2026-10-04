به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست استاندار گلستان با رؤسا و نمایندگان جوامع و انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری استان عصر شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور سیدمهدی مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و جمعی دیگر از مدیران برگزار شد.

این نشست به‌مناسبت هفته گردشگری و در راستای تقویت تعامل میان مدیریت استان و بخش خصوصی، بررسی وضعیت صنعت گردشگری گلستان و شناسایی راهکارهای اجرایی برای رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه شکل گرفت.

در این نشست، رؤسا و نمایندگان انجمن‌های حرفه‌ای هتل، متل، هتل آپارتمان‌داران استان، انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان، انجمن حرفه‌ای مزارع گردشگری استان، انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی استان، انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان، انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی، سفره‌خانه‌های سنتی، مجتمع‌های گردشگری، مراکز تفریحی سرگرمی و اقامتی واقع در مجتمع خدماتی رفاهی استان و انجمن حرفه‌ای خانه مسافرهای استان مسائل، مطالبات و پیشنهادهای خود را با استاندار و معاونان او در میان گذاشتند.

تدوین بسته‌های حمایتی ویژه گردشگری، حمایت از تأسیسات گردشگری در برابر ناترازی‌های برق و گاز، کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، افزایش سهم این بخش از تسهیلات بانکی، برقراری پروازهای داخلی و خارجی به مقاصد هدف، سامان‌دهی تورها و واحدهای غیرمجاز، تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و برخورداری جشنواره‌های شاخص استان از حمایت‌های ملی برای برگزاری در سطح بین‌المللی، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی فعالان گردشگری بود.

افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و انرژی، ضرورت تسهیل و تسریع صدور مجوزها، حمایت از تبلیغات و بازاریابی گردشگری، تقویت دفاتر خدمات مسافرتی و استفاده از ظرفیت بازار کشورهای آسیای میانه نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزایش سهم گلستان از تسهیلات ملی، لازمه تکمیل طرح‌های گردشگری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان در این نشست، از همراهی تأسیسات گردشگری استان در روزهای دشوار و خدمات‌رسانی آنان به هم‌وطنان، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی اخیر، قدردانی کرد.

سیدمهدی مهیایی بیان کرد: امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی، شاهد بازگشت رونق به صنعت گردشگری کشور و استان باشیم؛ اما تا آن زمان باید با استفاده از ابزارهای حمایتی، از تأسیسات و فعالان این بخش پشتیبانی کنیم.

او با اشاره به فعالیت ۱۵۳ پروژه گردشگری در حال ساخت در گلستان گفت: تکمیل این پروژه‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، نیازمند تقویت تسهیلات و استفاده گسترده‌تر از منابع ملی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان تصریح کرد: گلستان حدود ۲.۳ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، اما سهم استان از منابع و تسهیلات بانکی کمتر از یک درصد است. برای تکمیل پروژه‌های گردشگری باید علاوه بر منابع استانی، از اعتبارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صندوق توسعه ملی و دیگر ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم.

او اقدامات انجام‌شده برای تأمین مالی تعدادی از پروژه‌های گردشگری استان از منابع ملی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این مسیر باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند تا طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند، به‌دلیل کمبود منابع متوقف نشوند.

مهیایی درباره فرایند صدور مجوزهای گردشگری نیز گفت: طی دو سال گذشته، حتی یک مورد از درخواست‌های مرتبط با پروژه‌های گردشگری در کارگروه امور زیربنایی استان با مخالفت روبه‌رو نشده است و این طرح‌ها همواره در اولویت بررسی و حمایت قرار داشته‌اند.

دستگاه‌های اقتصادی برای حل مسائل مالیاتی و بیمه‌ای فعالان گردشگری پای کارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز در این نشست گفت: معاونت اقتصادی آمادگی دارد مسائل فعالان گردشگری در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، تسهیلات و دیگر دستگاه‌های اقتصادی را با حضور مدیران مرتبط بررسی کند.

عبدالعلی کیان‌مهر افزود: هرجا قانون امکان استفاده از تخفیف، بخشودگی یا حمایت را فراهم کرده باشد، باید از این ظرفیت به نفع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان استفاده کنیم. طی دو سال گذشته نیز جهت‌گیری تصمیمات مدیریت اقتصادی استان، حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت بخش خصوصی بوده است.

او با اشاره به مطالبه فعالان گردشگری برای توسعه پروازها بیان کرد: پیگیری برقراری پروازهای داخلی و خارجی، از جمله پرواز به کشورهای آسیای میانه و مسیر تاجیکستان، ادامه دارد و در این زمینه مذاکراتی با شرکت‌های هواپیمایی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان فعالیت بیشتر دفاتر خدمات مسافرتی، طراحی تورهای ورودی و اتصال پروازهای جدید به بسته‌های سفر استان را لازمه موفقیت این مسیر دانست و گفت: راه‌اندازی پرواز بدون برنامه مشخص برای جذب مسافر و گردشگر نمی‌تواند پایدار بماند.

او در ادامه از پیگیری یک طرح نوآورانه در حوزه گردشگری کشاورزی خبر داد و افزود: در مطالعات انجام‌شده، ۶۶۰ قطعه زمین متعلق به مردم برای اجرای این طرح شناسایی شده است. اجرای کامل طرح به همکاری دستگاه‌های عمرانی و امضای تفاهم‌نامه‌های چندجانبه در سطح ملی نیاز دارد که پیگیری آن ادامه دارد.

کیان‌مهر تصریح کرد: این طرح می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای جدید در کشور، زمینه استفاده از ظرفیت زمین‌های کشاورزی، ایجاد درآمد مکمل برای مردم و توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان را فراهم کند.

او با اشاره به پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های گردشگری استان گفت: کارگروهی به‌صورت هفتگی روند پرداخت تسهیلات و رفع موانع پروژه‌ها را پیگیری می‌کند تا منابع پیش‌بینی‌شده در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

گلستان نخستین استان کشور با هفت انجمن حرفه‌ای تخصصی گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز در این نشست گفت: گلستان با تشکیل هفت انجمن حرفه‌ای و تخصصی از استان‌های پیشگام در سامان‌دهی حرفه‌ای تشکل‌های گردشگری کشور است.

فریدون فعالی افزود: این انجمن‌ها امروز به‌عنوان حلقه ارتباطی میان فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند و در انتقال مسائل صنفی، آموزش فعالان و ارتقای کیفیت خدمات نقش مؤثری دارند.

او بیان کرد: درحال‌حاضر ۷۳۹ واحد تأسیسات گردشگری در استان فعالیت دارد که می‌توانند در هر شب حدود ۱۴هزار نفر را اسکان دهند و ظرفیت پذیرایی روزانه از ۵۱هزار و ۷۹۲ نفر را فراهم کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از فعالیت ۱۵۳ پروژه گردشگری در حال ساخت با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۹۶ همت خبر داد و افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ۳۱۱۵ اتاق و ۶۷۵۳ تخت جدید به ظرفیت اقامتی و گردشگری استان افزوده خواهد شد.

او تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۹ طرح گردشگری برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شد که ۱۰۹ طرح موفق به دریافت حدود ۷۰۱ میلیارد تومان تسهیلات شدند.

فعالی با اشاره به روند رو به رشد صنعت گردشگری در جهان گفت: گردشگری جهانی از مرحله بازگشت پس از همه‌گیری کرونا عبور کرده و وارد مرحله مدیریت رشد شده است، اما این صنعت همچنان در برابر بحران‌ها، تنش‌های سیاسی و شرایط غیرمنتظره بسیار آسیب‌پذیر است.

او با قدردانی از همراهی فعالان گردشگری گلستان در روزهای دشوار بیان کرد: تأسیسات گردشگری استان در جریان جنگ ۱۲روزه خدمات ارزشمندی به مسافران و هم‌وطنان ارائه کردند و تعدادی از واحدها نیز خدمات اقامتی و پذیرایی خود را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دادند؛ اقدامی که در سطح ملی مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: گردشگری صنعتی فرابخشی است و یک دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند همه مسائل آن را برطرف کند. توسعه این صنعت به همراهی مجموعه دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، شرکت‌های خدمات‌رسان و بخش خصوصی نیاز دارد.

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