به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، روح‌الله جهان‌تیغ شنبه ۱۱مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری جشنواره فرهنگی گردشگری «کی‌بانو» که به مناسبت هفته گردشگری در روستای خمک شهرستان زهک به همت اداره میراث‌فرهنگی و همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها و موسسات فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: زنان سیستان در طول تاریخ همواره نقش مؤثری در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته‌اند و جایگاه آنان بخش جدایی‌ناپذیری از هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه است.

فرماندار زهک افزود: جشنواره کی‌بانو با هدف پاسداشت منزلت زنان سیستان و معرفی نقش و جایگاه آنان در فرهنگ، تاریخ و روایت‌های اساطیری این سرزمین برگزار شده و تلاش دارد بخشی از داشته‌های ارزشمند فرهنگی منطقه را به نسل امروز و گردشگران معرفی کند.

او با اشاره به اهمیت معرفی توانمندی‌های زنان در جامعه بیان کرد: حضور زنان توانمند سیستان در عرصه‌های مختلف نشان می‌دهد که بانوان این منطقه همچنان در مسیر پیشرفت و توسعه نقش‌آفرین هستند و باید زمینه بیشتری برای معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنان فراهم شود.

جهان‌تیغ حضور فاطمه آزاده، نخستین خلبان زن استان سیستان و بلوچستان، در این جشنواره را از جلوه‌های قابل توجه این رویداد دانست و گفت: معرفی زنان موفق و اثرگذار می‌تواند زمینه الهام‌بخشی به نسل جوان و تقویت باور به توانمندی‌های زنان را فراهم کند.

فرماندار زهک همچنین با اشاره به حضور سلطان جهان‌تیغ، شاعر سیستانی، در این مراسم اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شاعران، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی در چنین برنامه‌هایی به غنای رویدادها و معرفی بهتر پیشینه ادبی و فرهنگی سیستان کمک می‌کند.

او برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات بومی بانوان را از دیگر بخش‌های این جشنواره عنوان کرد و افزود: معرفی تولیدات و دستاوردهای هنری زنان، علاوه بر حمایت از فعالیت‌های آنان، می‌تواند به رونق مشاغل بومی، تقویت اقتصاد خانواده و توسعه گردشگری روستایی کمک کند.

فرماندار زهک با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان زهک گفت: این شهرستان با برخورداری از پیشینه تاریخی، فرهنگ غنی سیستان، آیین‌های بومی و ظرفیت‌های روستایی، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی دارد و برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره کی‌بانو می‌تواند در شناساندن این ظرفیت‌ها مؤثر باشد.

او ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی علاوه بر ایجاد نشاط و آرامش اجتماعی، زمینه تعامل بیشتر مردم، تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی داشته‌های فرهنگی منطقه را فراهم می‌کند و باید از این ظرفیت برای توسعه شهرستان بهره گرفت.

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