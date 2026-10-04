به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی عصر روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه نشست با رؤسا و نمایندگان انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری استان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این نشست به مناسبت هفته گردشگری، با دبیری و میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و با حضور رؤسا و نمایندگان انجمن‌های حرفه‌ای و فعالان گردشگری استان برگزار شد.

استاندار گلستان افزود: فعالان این حوزه در نشست امروز مسائل، مشکلات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مجموعه مدیریت استان نیز ضمن شنیدن دغدغه‌های آنان، راهکارهای حمایت از گردشگری و رفع موانع موجود را بررسی کرد.

او بیان کرد: گردشگری گلستان در سال‌های گذشته مظلوم واقع شده و به‌دلیل نوع نگاه حاکم بر برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان، کمتر از ظرفیت‌های این بخش استفاده شده است؛ درحالی‌که گلستان از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و قومی کم‌نظیری برخوردار است.

طهماسبی گفت: با وجود فعالیت بیش از ۷۰۰ واحد پذیرایی در استان، تعداد هتل‌های گلستان کمتر از ۲۰ واحد است و تنها یک هتل پنج‌ستاره در استان فعالیت دارد. این آمار نشان می‌دهد برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و افزایش ظرفیت میزبانی از گردشگران، همچنان به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز داریم.

او افزود: گلستان میان دو قطب بزرگ گردشگری کشور قرار گرفته است و سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر هستند و گلستان می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، سهم بیشتری از این جریان سفر به دست آورد.

استاندار گلستان درباره مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان گردشگری گفت: ناترازی برق و گاز، افزایش هزینه سوخت، دستمزد نیروی انسانی و حق بیمه تأمین اجتماعی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه بود. بخشی از این مشکلات ماهیتی ملی دارد، اما مسائل قابل‌پیگیری در سطح استان از طریق دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد شد.

او از برگزاری منظم نشست با فعالان گردشگری خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد نشست با انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری استان و سایر فعالان این بخش، هر فصل یک‌بار برگزار شود تا آنان بتوانند دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مشکلات خود را بدون واسطه مطرح کنند و روند پیگیری مصوبات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

طهماسبی با اشاره به نقش دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری گفت: آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی استان باید فعال‌تر عمل کنند و برای جذب گردشگر از اقصی نقاط کشور، آسیای میانه و کشورهای همسایه برنامه داشته باشند. گلستان استانی بکر و برخوردار از ظرفیت‌های متنوع است، اما برای معرفی این توانمندی‌ها هنوز به فعالیت گسترده‌تری نیاز داریم.

او درباره تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه بیان کرد: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، مشاور تخصصی در حال شناسایی پهنه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در سراسر استان است.

استاندار گلستان افزود: پس از تکمیل مطالعات، برای فرصت‌های شناسایی‌شده مجوزهای بی‌نام صادر می‌شود تا سرمایه‌گذار با یک بسته آماده و مسیر اداری کوتاه‌تر وارد اجرای پروژه شود. این اقدام می‌تواند بخشی از موانع و فرایندهای طولانی پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کند.

او اقتصاد دریامحور را یکی دیگر از محورهای توسعه استان دانست و گفت: گلستان از بندرگز تا گمیشان نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های گردشگری، تفریحی و خدماتی جدید را فراهم کند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: صبح امروز نیز نشستی با یکی از سرمایه‌گذاران برگزار شد و مذاکرات اولیه برای سرمایه‌گذاری بیش از یک همت در استان انجام گرفت. مجموعه مدیریت استان از سرمایه‌گذارانی که با طرح مشخص و در چارچوب قانون وارد گلستان شوند، حمایت خواهد کرد.

استاندار گلستان در پایان تأکید کرد: برای رساندن گردشگری استان به جایگاه واقعی خود، باید بیش از گذشته تلاش کنیم و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی، زمینه جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ورود گردشگران به گلستان را فراهم سازیم.

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