به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان با رؤسا و نمایندگان انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری استان، عصر امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور سیدمهدی مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان برگزار شد.

علی‌اصغر طهماسبی در این نشست با تبریک هفته گردشگری و قدردانی از فعالان این حوزه، اظهار کرد: بخش خصوصی و فعالان گردشگری در میدان عمل برای رونق این صنعت تلاش می‌کنند و وظیفه دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فعالیت آنان و برداشتن موانع پیش‌رو است.

استاندار گلستان افزود: گلستان طی دهه‌های گذشته بیشتر به‌عنوان استانی کشاورزی شناخته شده، درحالی‌که کشاورزی سنتی و تولید بدون تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی، نتوانسته است آن‌گونه که باید به افزایش درآمد و رفاه مردم استان منجر شود؛ ازاین‌رو باید در کنار کشاورزی، ظرفیت‌های گردشگری، خدمات و سایر بخش‌های مولد اقتصاد را فعال کنیم.

او بیان کرد: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های اقتصادی استان، راهی جز توجه جدی به گردشگری و تبدیل آن به یک صنعت درآمدزا نداریم.

طهماسبی با تأکید بر حمایت از فعالیت‌های قانونی گردشگری گفت: پذیرفتنی نیست که تورهای غیرمجاز بدون نظارت فعالیت کنند، اما تورها، راهنمایان و تأسیسات دارای مجوز با محدودیت یا برخوردهای سلیقه‌ای روبه‌رو شوند. مدیریت استان در برابر اقداماتی که بدون مبنای قانونی مانع فعالیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شود، ایستادگی خواهد کرد.

او با بیان این‌که «پای کار گردشگری استان ایستاده‌ایم»، تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم گردشگری و فعالان قانونی این حوزه زیر بار فشارها خم شوند یا افرادی خارج از چارچوب قانون، مانع توسعه گردشگری استان شوند.

استاندار گلستان خطاب به فعالان گردشگری گفت: شما نیز باید نسبت به حقوق قانونی خود آگاهی داشته باشید، مسائل را صریح مطرح و مطالبات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنید. ما فعالان گردشگری را جدا از مجموعه مدیریت استان نمی‌دانیم و معتقدیم کمک به این بخش، در نهایت به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم و توسعه گلستان منجر می‌شود.

او در ادامه به ظرفیت‌های تأمین مالی طرح‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: هر طرحی که پس از بررسی کارشناسی در دبیرخانه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأیید شود، برای برخورداری از منابع مالی و تسهیلات حمایت خواهد شد.

طهماسبی تصریح کرد: علاوه بر حدود دو و نیم همت تسهیلات پیش‌بینی‌شده در سفر رئیس‌جمهور، با تعدادی از بانک‌ها برای فراهم‌کردن نزدیک به پنج همت ظرفیت اعتباری دیگر مذاکره شده است. منابع مالی در کشور وجود دارد، اما فعالان اقتصادی باید طرح‌های دقیق و قابل دفاع ارائه کنند و برای دریافت سهم استان از این منابع، مطالبه‌گر باشند.

او تأکید کرد: تعلل در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، هزینه اجرای پروژه‌ها را چند برابر می‌کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید از ظرفیت تسهیلات ملی، منابع بانکی و حمایت‌های قانونی استفاده کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز روند صدور مجوزها و پاسخ‌گویی به آنان را تسریع کنند.

استاندار گلستان گردشگری سلامت را یکی دیگر از فرصت‌های مهم استان برشمرد و گفت: کیفیت خدمات پزشکی و هزینه مناسب درمان در ایران، ظرفیت ارزشمندی برای جذب گردشگران سلامت از کشورهای آسیای میانه و همسایه ایجاد کرده است. گلستان نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت مراکز درمانی، هتل‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی و نزدیکی جغرافیایی به این کشورها، سهم بیشتری از این بازار به دست آورد.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیان کرد: نباید با شایعه‌سازی یا طرح اتهام‌های بدون مستند، سرمایه‌گذار را از استان فراری داد. هر سرمایه‌گذاری که در چارچوب قانون برای ایجاد اشتغال و توسعه استان وارد میدان شود، باید از امنیت و حمایت لازم برخوردار باشد.

طهماسبی افزود: در موضوع زمین، تغییر کاربری و اجرای طرح‌های گردشگری نیز باید ضمن رعایت ضوابط قانونی، حفاظتی و زیست‌محیطی، از همه ظرفیت‌های قانون برای تسهیل سرمایه‌گذاری استفاده شود. همان فرصت‌هایی که در استان‌های دیگر به توسعه گردشگری کمک کرده است، باید با رعایت شرایط و ویژگی‌های گلستان در این استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

او بر استمرار گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: این نشست‌ها باید به‌صورت منظم برگزار شود تا فعالان گردشگری بدون واسطه مسائل خود را مطرح کنند و دستگاه‌های مسئول نیز گزارش اقدامات و نتایج پیگیری‌ها را ارائه دهند.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های اقتصادی گلستان با جایگاهی که این استان از نظر منابع طبیعی، تنوع قومی، میراث تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری دارد، متناسب نیست. توسعه زمانی محقق می‌شود که مدیران، بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند و از فرصت‌های ملی برای پیشرفت استان استفاده کنند.

او در پایان گفت: مدیریت استان در کنار فعالان گردشگری ایستاده است و انتظار دارد آنان نیز با توسعه فعالیت‌های خود، ارتقای کیفیت خدمات، معرفی بهتر گلستان و جذب سرمایه‌گذاری، به رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان کمک کنند.

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