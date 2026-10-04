کشف اصفهک؛ روایتی کودکانه از هویت یک روستای جهانی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز یک‌شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در کارگاه کودک «جشنواره دستینه، بازی و کشف اصفهک»، کودکان در قالب گروه‌های مختلف در بافت تاریخی اصفهک به جست‌وجوی نشانه‌ها و عناصر هویتی روستا پرداختند و تلاش کردند بخشی از داشته‌های کمترشناخته‌شده محل زندگی خود را کشف کنند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: محتوای بازی در چهار محور طبیعت، صنایع‌دستی، گردشگری و معماری طراحی شده بود و هر گروه با پیدا کردن سرنخ‌ها و قطعات مختلف، بخشی از پازل هویت اصفهک را کامل کرد.

او گفت: در پایان، قطعات کشف‌شده در کنار یکدیگر قرار گرفت و شیت نهایی روستا شکل گرفت؛ تصویری که حاصل نگاه و کشف خود کودکان از اصفهک بود.

عرب ادامه داد: هدف از برگزاری این کارگاه، ایجاد تجربه‌ای مشارکتی و لذت‌بخش برای کودکان و تقویت شناخت آنان نسبت به تاریخ، معماری، طبیعت، فرهنگ و ظرفیت‌های گردشگری روستای اصفهک بود؛ تا کودکان بتوانند روستای خود را بهتر بشناسند، درباره آن روایت کنند و خود را بخشی از هویت و آینده آن بدانند.

«کشف اصفهک» نشان داد که شناخت میراث و هویت یک مکان، می‌تواند از مسیر بازی و تجربه آغاز شود؛ جایی که کودک به جای شنیدن یک روایت آماده، خودش به دنبال سرنخ می‌گردد و روایت روستای خود را کشف می‌کند.

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