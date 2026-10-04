به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه روز یکشنبه ۱۲ مهرماه با بیان اینکه دیار سنگ و آب ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه تاریخ و تمدن دارد، اظهار کرد: دومین جشنواره کودک و گردشگری کرمانشاه به مناسبت هفته گردشگری با تمرکز بر پیوند میان نسل نو و هویت تاریخی و فرهنگی این دیار، گامی مؤثر در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ گردشگری از سنین پایه است.

او افزود: این رویداد با بهره‌گیری از ابزارهای آموزشی، هنری و تفریحی تلاش می‌کند تا کودکان را به سفیران میراث فرهنگی شهر خود تبدیل کند.

اعظمی در تشریح اهداف این جشنواره، آموزش غیرمستقیم میراث فرهنگی را یکی از محورهای اصلی دانست و گفت: آشناسازی کودکان با آثار ارزشمند تاریخی کرمانشاه نظیر تکیه معاون‌الملک، طاق‌بستان و محوطه‌های باستانی در فضایی شاد و کودکانه، تأثیر بسزایی در شناخت عمیق‌تر آنان نسبت به تاریخ سرزمین‌شان خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه، تقویت هویت بومی و محلی را از دیگر دستاوردهای این جشنواره برشمرد و تصریح کرد: ایجاد حس تعلق خاطر به فرهنگ، آیین‌ها، پوشش و گویش‌های اصیل منطقه کرمانشاه از اولویت‌های ما در اجرای این برنامه‌هاست تا نسل آینده نسبت به ریشه‌های فرهنگی خود آگاه و دلبسته باشد.

او همچنین به نقش خانواده‌ها در این مسیر اشاره کرد و گفت: توسعه گردشگری خانوادگی از طریق تشویق خانواده‌ها به گنجاندن سفرهای فرهنگی و طبیعت‌گردی در سبد برنامه‌های آموزشی فرزندان، از دیگر اهداف ماست که امیدواریم با استقبال مردم محقق شود.

اعظمی در پایان با اشاره به حمایت از خلاقیت و هنر کودکان خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های نقاشی، سفالگری و قصه‌گویی با محوریت جاذبه‌های گردشگری استان، بستر مناسبی را برای شکوفایی استعدادهای کودکان فراهم کرده است. برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، بستر مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کرمانشاه فراهم می‌کند و آینده‌ای روشن‌تر را برای صنعت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی این خطه رقم می‌زند.

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