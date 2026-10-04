کارگاه «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری» در گلستان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری» روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ به مناسبت هفته گردشگری و در راستای تحقق شعار «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» برگزار شد.

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با کاربردهای هوش مصنوعی در تولید محتوای جذاب و حرفه‌ای، بازاریابی و جذب گردشگر، برقراری ارتباط هوشمند با مسافران، مدیریت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و ایده‌پردازی برای طراحی تجربه‌های جدید گردشگری آشنا شدند.

همچنین در این کارگاه، ظرفیت ابزارهای هوش مصنوعی برای معرفی مؤثرتر جاذبه‌ها و تأسیسات گردشگری، شناخت نیازهای مخاطبان، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش توان رقابتی کسب‌وکارهای فعال در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

کارگاه «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری» با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، انجمن واحدهای پذیرایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی باراکا و مؤسسه هوش مصنوعی دکتر نورایی برگزار شد.

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