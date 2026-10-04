به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی، با اشاره به اهمیت توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه معرفی و ترویج میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه و تسهیل فرآیند عرضه و ارسال محصولات صنایع‌دستی منعقد شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت ملی پست استان در چارچوب ضوابط و مقررات، خدمات و تسهیلات مناسب پستی را به فعالان حوزه صنایع‌دستی ارائه می‌کند و در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز مشارکت خواهد داشت.

او برگزاری نمایشگاه‌ها، رویدادها و جشنواره‌های مرتبط، ارائه مشاوره و آموزش در زمینه بسته‌بندی استاندارد و ارسال ایمن محصولات و همکاری در اجرای طرح‌های مشترک بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی را از دیگر محورهای این همکاری عنوان کرد.

فولادی ادامه داد: در این چارچوب، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز با معرفی هنرمندان و صنعتگران واجد شرایط، زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات پستی را فراهم کرده و در برنامه‌های آموزشی، نمایشگاهی و ترویجی مشترک مشارکت خواهد داشت.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره استفاده از خدمات پستی برای فروش و ارسال محصولات صنایع‌دستی و همکاری در طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان نیز از دیگر زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده است.

این تفاهم‌نامه به امضای سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و عباس جنگجو، مدیرکل پست استان خراسان جنوبی رسید.

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