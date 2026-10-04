مجید عبادی، مدیرکل امور مجلس، طرح‌ها و لوایح وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه جلسه با نماینده هشترود و چاراویماق و شورای اسلامی هشترود طی گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی این شهرستان بیان کرد: نماینده و مدیریت استان در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری اقدامات قابل توجهی انجام داده و با توجه به ظرفیت‌های تاریخی هشترود، هنوز زمینه‌های گسترده‌ای برای کار و سرمایه‌گذاری در این شهرستان وجود دارد.

مدیرکل امور مجلس، طرح‌ها و لوایح وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قلعه ضحاک را از ظرفیت‌های مهم تاریخی منطقه دانست و افزود: قلعه ضحاک تنها یک ظرفیت برای هشترود یا آذربایجان‌شرقی نیست و می‌تواند در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد. برای بهره‌برداری درست از این ظرفیت، باید همزمان حفاظت، ایجاد زیرساخت، دسترسی، معرفی و سرمایه‌گذاری را پیش برد و هر کدام از این بخش‌ها نیازمند برنامه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

او با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره تأمین زمین و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز گفت: موضوع تأمین زمین برای اجرای برخی طرح‌های گردشگری و همچنین مسائل مربوط به دکل و تأمین برق، مسئله‌ای است که در سایر استان‌ها نیز وجود دارد. بخشی از این مسائل با هماهنگی استانداری، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان قابل حل است و وزارتخانه نیز در حوزه وظایف خود پیگیری لازم را انجام خواهد داد.

عبادی ادامه داد: سیاست وزارت میراث‌فرهنگی این است که سرمایه‌گذاران توانمند وارد طرح‌هایی شوند که از مرحله بهره‌برداری فراتر رفته و در ایجاد زیرساخت و شکل‌گیری اصولی مجموعه نیز نقش داشته باشند. سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند به توسعه پایدار یک مقصد کمک کند که از ابتدا با الزامات میراث‌فرهنگی، ظرفیت محیط، دسترسی، خدمات و نیازهای گردشگران هماهنگ باشد.

او با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی نماینده هشترود و چاراویماق گفت: موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بر مبنای مسائل واقعی شهرستان است و باید برای آنها راهکار اجرایی پیدا کرد. وزیر میراث‌فرهنگی با انجام ۹۲ سفر استانی، از نزدیک در جریان مسائل مناطق مختلف کشور قرار گرفته و نگاه وزارتخانه نیز حل مسائل با رویکرد اجرایی و مثبت است. ما با جدیت موضوعات مطرح‌شده را در وزارتخانه تشریح و تا حد امکان برای رفع موانع موجود پیگیری خواهیم کرد.

مدیرکل امور مجلس، طرح‌ها و لوایح وزارت میراث‌فرهنگی درباره روند ثبت جهانی قلعه ضحاک نیز اظهار کرد: ثبت جهانی این محوطه از اولویت‌های مطرح‌شده است، اما باید توجه داشت که ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو فرآیندی تخصصی و چندمرحله‌ای است و نمی‌توان آن را در مدت کوتاه انجام داد. قرار گرفتن یک اثر در فهرست موقت، آغاز مسیر محسوب می‌شود و پس از آن باید پرونده‌ای جامع درباره ارزش جهانی اثر، محدوده و حریم، وضعیت حفاظت، مستندات علمی، برنامه مدیریت، زیرساخت‌ها و الزامات حفاظتی تهیه و تکمیل شود.

عبادی افزود: در روند یونسکو، پرونده پس از تکمیل باید از مراحل بررسی و ارزیابی کارشناسی عبور کند و نهادهای مشورتی یونسکو از جمله ایکوموس، پرونده‌های میراث فرهنگی را به‌صورت مستقل بررسی می‌کنند. این ارزیابی می‌تواند شامل بررسی اسناد، درخواست اطلاعات تکمیلی و بازدید کارشناسی از محل باشد و در نهایت تصمیم‌گیری درباره ثبت در اختیار کمیته میراث جهانی است. بنابراین ثبت جهانی یک اثر نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات علمی، حفاظتی، مدیریتی و زیرساختی است و نمی‌توان آن را صرفاً با تهیه یک پرونده اداری و طی زمان کوتاهی محقق کرد.

او با اشاره به تجربه ثبت قلعه الموت گفت: نمونه قلعه الموت نیز نشان می‌دهد که این مسیر نیازمند سال‌ها کار کارشناسی، مستندسازی، حفاظت و پیگیری است. پرونده «قلعه الموت و استحکامات مرتبط» در سال ۲۰۲۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و حتی پس از ثبت نیز کمیته میراث جهانی بر موضوعاتی مانند حفاظت پیشگیرانه، مستندسازی اقدامات حفاظتی و باستان‌شناسی، مدیریت گردشگری و برنامه‌ریزی برای حفاظت از محدوده و حریم تأکید کرده است.

عبادی خاطرنشان کرد: برای قلعه ضحاک نیز باید همزمان با پیگیری پرونده، زیرساخت‌های مورد نیاز، وضعیت حفاظتی، مستندات باستان‌شناسی، مدیریت محوطه، مسیر دسترسی و امکانات مورد نیاز بازدیدکنندگان را تقویت کرد. هدف این است که وقتی پرونده در مراحل کارشناسی قرار می‌گیرد، محوطه از نظر حفاظت و مدیریت نیز آمادگی لازم را داشته باشد و میان ادعای ارزش جهانی اثر و وضعیت واقعی آن در محل فاصله‌ای وجود نداشته باشد.

مدیرکل امور مجلس، طرح‌ها و لوایح وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تأکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی پیگیری مسائل هشترود را در چارچوب وظایف خود ادامه می‌دهد و موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، از زیرساخت و سرمایه‌گذاری تا حفاظت و ثبت جهانی قلعه ضحاک، برای بررسی و پیگیری به وزارتخانه منتقل خواهد شد.

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