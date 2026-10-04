۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۲

استاندار کرمان در گفت‌وگو با میراث آریا:

کرمان آماده جهش در گردشگری و جذب گردشگران خارجی/ توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط رونق گردشگری استان است

کرمان آماده جهش در گردشگری و جذب گردشگران خارجی/ توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط رونق گردشگری استان است

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در گردشگری سلامت، تاریخی و فرهنگی، بر ضرورت شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تاکید کرد و گفت: کرمان با توانمندی‌های درمانی، میراث تاریخی ارزشمند، ظرفیت‌های اقامتی قابل توسعه و پنج فرودگاه فعال، آمادگی تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگران خارجی را دارد و باید از فرصت پیش‌روی استان با تقویت بخش خصوصی و احیا بناهای تاریخی بیشترین بهره را برد.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث ‌آریا در حاشیه افتتاح پروژه‌های گردشگری شهر کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کرمان در حوزه گردشگری اظهار کرد: فعالیت مجموعه‌های توانمند در حوزه گردشگری سلامت و تجربه‌ای که در این بخش شکل گرفته، ارزشمند است و می‌توان از این ظرفیت برای تداوم مسیر توسعه گردشگری استان بهره گرفت.

استاندار کرمان افزود: کرمان برای دستیابی به جایگاه شایسته خود در صنعت گردشگری، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و در کنار آن، تدوین و اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری برای جذب گردشگر است، در حوزه گردشگری سلامت نیز باید زنجیره کامل مورد نیاز این بخش از خدمات درمانی و اقامتی تا خدمات پشتیبان و گردشگری شکل بگیرد.

او با اشاره به چشم‌انداز پیش‌روی استان در حوزه گردشگری گفت: در ماه‌های آینده و با فراهم شدن شرایط جدید در کشور، فرصت‌های بیشتری برای حضور گردشگران خارجی در کرمان ایجاد خواهد شد و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.

طالبی در ادامه بیان کرد: کرمان با برخورداری از پنج فرودگاه فعال، از ظرفیت مناسبی برای توسعه ارتباطات و جذب گردشگر برخوردار است و توانمندی‌های موجود در حوزه درمان و سلامت نیز این امکان را فراهم می‌کند که استان به یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت در کشور تبدیل شود.

استاندار کرمان همچنین با تاکید بر نقش متفاوت ظرفیت‌های تاریخی و معماری کرمان در جذب گردشگران گفت: ایجاد هتل‌های سنتی و حتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، در بسیاری موارد اثرگذاری بیشتری از ساخت هتل‌های مجهز و مدرن در جذب گردشگر دارد، زیرا گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند، نمونه‌های متعددی از هتل‌های مدرن را در کشورهای مختلف دیده‌اند، اما تجربه اقامت در بناهای سنتی، خانه‌های تاریخی و بافت‌های معماری اصیل، برای آنان تجربه‌ای متفاوت و متمایز است.

او با اشاره به تجربه خود در حوزه توسعه گردشگری افزود: تاثیر بافت سنتی و معماری تاریخی بر گردشگران را از نزدیک مشاهده کرده‌ام، این بناها و فضاها می‌توانند خاطره‌ای ماندگار برای گردشگر ایجاد کنند و همین تجربه مثبت، آنان را به مبلغان ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان کرمان تبدیل می‌کند.

طالبی تاکید کرد: اگر مسیر سرمایه‌گذاری در خانه‌ها و بناهای تاریخی کرمان با قوت ادامه پیدا کند و این بناها در قالب هتل‌های سنتی، بوم‌گردی‌ها و فضاهای عمومی احیا و فعال شوند، گام بزرگی در مسیر توسعه گردشگری استان برداشته خواهد شد.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان از نظر ظرفیت‌های گردشگری چیزی از دیگر نقاط کشور کم ندارد، گفت: بناهای تاریخی موجود در شهر کرمان و در سایر نقاط استان، ظرفیت‌هایی کم‌نظیر برای توسعه گردشگری هستند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، این ظرفیت‌ها را از حالت راکد خارج کرد.

او بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میراث‌فرهنگی، شهرداری و بخش خصوصی برای حمایت از مالکان بناهای تاریخی تاکید کرد و افزود: در استان از این مسیر حمایت خواهم کرد و باید مجموعه دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه همراه شوند.

طالبی تصریح کرد: ورود بنگاه‌های اقتصادی به حوزه احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد و ارزش اقتصادی برای این مجموعه‌ها، منافع عمومی و فرهنگی نیز به همراه داشته باشد.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور مردم در بافت تاریخی کرمان تاکید کرد و گفت: باید فضا و فرصت لازم برای حضور مردم در بافت تاریخی ایجاد شود، حضور دستگاه‌های دولتی، شهرداری، شورای شهر، میراث‌فرهنگی، انجمن‌ها و گروه‌های مختلف و باز شدن مسیر این بافت به روی مردم، موجب پویایی، حیات و بهره‌برداری اصولی از بافت تاریخی خواهد شد.

او با اشاره به بازدیدهای خود از چند کاروانسرای بازار تاریخی کرمان افزود: نمونه چنین کاروانسراهایی در گوشه‌وکنار بافت تاریخی شهر وجود دارد که بعضا از نمونه‌های بی‌نظیر معماری و تاریخی کشور به شمار می‌روند و می‌توانند به کانون‌های مهم فعالیت گردشگری و اقتصادی تبدیل شوند.

طالبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود تصریح کرد: برای حل برخی مسائل و حمایت از سرمایه‌گذاری، از ظرفیت شورای تامین استان نیز استفاده شده و مصوباتی در این زمینه داشته‌ایم و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار کرمان از شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان نیز خواست در کنار میراث‌فرهنگی قرار گیرند و برای احیا، حفظ و بهره‌برداری از بناهای تاریخی، حرکت جدی و عملیاتی داشته باشند.

او همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی تاکید کرد و گفت: امروز زمان سرمایه‌گذاری در حوزه هتل‌ها و اقامتگاه‌هاست تا با بهبود شرایط گردشگری و افزایش ورود گردشگران به استان، کرمان با کمبود فضای اقامتی مواجه نشود.

طالبی در پایان با اشاره به چشم‌انداز گردشگری استان کرمان خاطرنشان کرد: چشم‌انداز گردشگری کرمان روشن است و هر زمان شرایط و مناسبات بین‌المللی اجازه دهد، باید حداکثر بهره‌برداری از بهبود شرایط صورت گیرد و زمینه استفاده از ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان با حضور و سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی توانمند فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071201350
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha