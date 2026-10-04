محمدعلی طالبی استاندار کرمان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث ‌آریا در حاشیه افتتاح پروژه‌های گردشگری شهر کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کرمان در حوزه گردشگری اظهار کرد: فعالیت مجموعه‌های توانمند در حوزه گردشگری سلامت و تجربه‌ای که در این بخش شکل گرفته، ارزشمند است و می‌توان از این ظرفیت برای تداوم مسیر توسعه گردشگری استان بهره گرفت.

استاندار کرمان افزود: کرمان برای دستیابی به جایگاه شایسته خود در صنعت گردشگری، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و در کنار آن، تدوین و اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری برای جذب گردشگر است، در حوزه گردشگری سلامت نیز باید زنجیره کامل مورد نیاز این بخش از خدمات درمانی و اقامتی تا خدمات پشتیبان و گردشگری شکل بگیرد.

او با اشاره به چشم‌انداز پیش‌روی استان در حوزه گردشگری گفت: در ماه‌های آینده و با فراهم شدن شرایط جدید در کشور، فرصت‌های بیشتری برای حضور گردشگران خارجی در کرمان ایجاد خواهد شد و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.

طالبی در ادامه بیان کرد: کرمان با برخورداری از پنج فرودگاه فعال، از ظرفیت مناسبی برای توسعه ارتباطات و جذب گردشگر برخوردار است و توانمندی‌های موجود در حوزه درمان و سلامت نیز این امکان را فراهم می‌کند که استان به یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت در کشور تبدیل شود.

استاندار کرمان همچنین با تاکید بر نقش متفاوت ظرفیت‌های تاریخی و معماری کرمان در جذب گردشگران گفت: ایجاد هتل‌های سنتی و حتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، در بسیاری موارد اثرگذاری بیشتری از ساخت هتل‌های مجهز و مدرن در جذب گردشگر دارد، زیرا گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند، نمونه‌های متعددی از هتل‌های مدرن را در کشورهای مختلف دیده‌اند، اما تجربه اقامت در بناهای سنتی، خانه‌های تاریخی و بافت‌های معماری اصیل، برای آنان تجربه‌ای متفاوت و متمایز است.

او با اشاره به تجربه خود در حوزه توسعه گردشگری افزود: تاثیر بافت سنتی و معماری تاریخی بر گردشگران را از نزدیک مشاهده کرده‌ام، این بناها و فضاها می‌توانند خاطره‌ای ماندگار برای گردشگر ایجاد کنند و همین تجربه مثبت، آنان را به مبلغان ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان کرمان تبدیل می‌کند.

طالبی تاکید کرد: اگر مسیر سرمایه‌گذاری در خانه‌ها و بناهای تاریخی کرمان با قوت ادامه پیدا کند و این بناها در قالب هتل‌های سنتی، بوم‌گردی‌ها و فضاهای عمومی احیا و فعال شوند، گام بزرگی در مسیر توسعه گردشگری استان برداشته خواهد شد.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان از نظر ظرفیت‌های گردشگری چیزی از دیگر نقاط کشور کم ندارد، گفت: بناهای تاریخی موجود در شهر کرمان و در سایر نقاط استان، ظرفیت‌هایی کم‌نظیر برای توسعه گردشگری هستند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، این ظرفیت‌ها را از حالت راکد خارج کرد.

او بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میراث‌فرهنگی، شهرداری و بخش خصوصی برای حمایت از مالکان بناهای تاریخی تاکید کرد و افزود: در استان از این مسیر حمایت خواهم کرد و باید مجموعه دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه همراه شوند.

طالبی تصریح کرد: ورود بنگاه‌های اقتصادی به حوزه احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد و ارزش اقتصادی برای این مجموعه‌ها، منافع عمومی و فرهنگی نیز به همراه داشته باشد.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور مردم در بافت تاریخی کرمان تاکید کرد و گفت: باید فضا و فرصت لازم برای حضور مردم در بافت تاریخی ایجاد شود، حضور دستگاه‌های دولتی، شهرداری، شورای شهر، میراث‌فرهنگی، انجمن‌ها و گروه‌های مختلف و باز شدن مسیر این بافت به روی مردم، موجب پویایی، حیات و بهره‌برداری اصولی از بافت تاریخی خواهد شد.

او با اشاره به بازدیدهای خود از چند کاروانسرای بازار تاریخی کرمان افزود: نمونه چنین کاروانسراهایی در گوشه‌وکنار بافت تاریخی شهر وجود دارد که بعضا از نمونه‌های بی‌نظیر معماری و تاریخی کشور به شمار می‌روند و می‌توانند به کانون‌های مهم فعالیت گردشگری و اقتصادی تبدیل شوند.

طالبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود تصریح کرد: برای حل برخی مسائل و حمایت از سرمایه‌گذاری، از ظرفیت شورای تامین استان نیز استفاده شده و مصوباتی در این زمینه داشته‌ایم و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار کرمان از شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان نیز خواست در کنار میراث‌فرهنگی قرار گیرند و برای احیا، حفظ و بهره‌برداری از بناهای تاریخی، حرکت جدی و عملیاتی داشته باشند.

او همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی تاکید کرد و گفت: امروز زمان سرمایه‌گذاری در حوزه هتل‌ها و اقامتگاه‌هاست تا با بهبود شرایط گردشگری و افزایش ورود گردشگران به استان، کرمان با کمبود فضای اقامتی مواجه نشود.

طالبی در پایان با اشاره به چشم‌انداز گردشگری استان کرمان خاطرنشان کرد: چشم‌انداز گردشگری کرمان روشن است و هر زمان شرایط و مناسبات بین‌المللی اجازه دهد، باید حداکثر بهره‌برداری از بهبود شرایط صورت گیرد و زمینه استفاده از ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان با حضور و سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی توانمند فراهم شود.

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