به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان برگزار شد، ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی بندرلنگه مورد بررسی قرار گرفت.

حسن هاشم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه در این دیدار اظهار کرد: بندرلنگه از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری ساحلی برخوردار است که بهره‌گیری اصولی از آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

او با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه این صنعت افزود: کارشناسان این اداره با اشراف بر اولویت‌های شهرستان، چالش‌های موجود در مسیر توسعه گردشگری را احصا کرده‌اند و امیدواریم با حمایت‌های فرمانداری، شاهد رفع موانع و شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری منطقه باشیم.

در ادامه این نشست، فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه ضمن استقبال از طرح‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی اداره میراث‌فرهنگی، بر اهمیت جایگاه گردشگری در توسعه شهرستان تأکید کرد.

او اظهار کرد: بندرلنگه پتانسیل‌های بالقوه فراوانی دارد که برای تبدیل آن‌ها به ظرفیت‌های بالفعل، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.

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