۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

بررسی ظرفیت‌ها و راه‌های توسعه گردشگری بندرلنگه در نشست با فرماندار

بررسی ظرفیت‌ها و راه‌های توسعه گردشگری بندرلنگه در نشست با فرماندار

هم‌زمان با هفته گردشگری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه به همراه جمعی از کارشناسان این اداره با فرماندار شهرستان دیدار و در خصوص راهکارهای توسعه گردشگری، شناسایی چالش‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی این منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان برگزار شد، ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی بندرلنگه مورد بررسی قرار گرفت.

حسن هاشم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه در این دیدار اظهار کرد: بندرلنگه از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری ساحلی برخوردار است که بهره‌گیری اصولی از آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

او با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه این صنعت افزود: کارشناسان این اداره با اشراف بر اولویت‌های شهرستان، چالش‌های موجود در مسیر توسعه گردشگری را احصا کرده‌اند و امیدواریم با حمایت‌های فرمانداری، شاهد رفع موانع و شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری منطقه باشیم.

در ادامه این نشست، فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه ضمن استقبال از طرح‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی اداره میراث‌فرهنگی، بر اهمیت جایگاه گردشگری در توسعه شهرستان تأکید کرد.

او اظهار کرد: بندرلنگه پتانسیل‌های بالقوه فراوانی دارد که برای تبدیل آن‌ها به ظرفیت‌های بالفعل، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.

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کد خبر 1405071201351
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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