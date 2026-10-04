به گزارش خبرنگار میراث آریا، در مراسم محوری جشن گرامیداشت هفته گردشگری که شامگاه شنبه ۱۱مهرماه ۱۴۰۵ در محل سینما هلال زاهدان برگزار شد، نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری سیستان و بلوچستان که به همت روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حوزه هنری استان دایر شده بود توسط معاون وزیر میراث‌فرهنگی و با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار، مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی، مدیرکل میراث فرهنگی، رئیس حوزه هنری استان و سایر مسئولان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری افتتاح شد.

در این نمایشگاه تعداد ۲۰ تابلو عکس از جاذبه‌های استان در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده شد.

این تصاویر دربرگیرنده تصاویری از عکاسان استان به ویژه تصاویر تهیه شده توسط نصرالله کوهکن، کارشناس روابط‌عمومی و امور فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از سراسر استان بود که مورد استقبال و بازدید شرکت کنندگان در همایش نیز قرار گرفت.

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