به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا شهرکی شامگاه شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری که با حضور معاون صنایع دستی کشور و شرکت خانوادگی شهروندان زاهدانی همراه بود با اشاره به نقش سیستان و بلوچستان در دوران جنگ اظهار کرد: مردم غیرتمند استان در روزهای سخت اخیر پای کشور، نظام و آرمان‌های انقلاب ایستادند و مجموعه‌های مختلف استان نیز با وجود شرایط دشوار، خدمت‌رسانی را متوقف نکردند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان وبلوچستان افزود: جنگ فرصتی بود تا ظرفیت‌های واقعی سیستان وبلوچستان بیش از گذشته دیده شود؛ در آن روزها همت و غیرت مردم استان به خوبی خود را نشان داد و چرخه تأمین و پشتیبانی کشور در حوزه اقلام اساسی نیز با اتکا به ظرفیت‌های استان ادامه پیدا کرد.

او ادامه داد: مرزهای استان نیز در بحبوحه جنگ فعال بودند و به صورت ۲۴ ساعته به فعالیت و خدمت‌رسانی ادامه دادند. سیستان و بلوچستان همچنان یکی از کانون‌های مهم صادرات و واردات کشور است و این ظرفیت می‌تواند در توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.

شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: صنایع‌دستی استان نیز این توان را دارد که در کنار ظرفیت‌های تجاری و مرزی، به یکی از حوزه‌های مهم صادرات تبدیل شود و آثار فاخر هنرمندان استان را به بازارهای بین‌المللی برساند.

او خاطرنشان کرد: صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی در روزهای سخت کشور صحنه را خالی نکردند و کارگاه‌های صنایع‌دستی استان هیچ‌گاه تعطیل نشد. هنرمندان ما در همان شرایط دشوار به تولید آثار فاخر ادامه دادند و نشان دادند که صنایع‌دستی علاوه بر یک ظرفیت فرهنگی، یک ظرفیت اقتصادی پایدار برای استان است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امروز با بهره‌گیری از ظرفیت پشتیبانی وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه معرفی و بازاریابی، می‌توان صنایع‌دستی فاخر سیستان و بلوچستان را در سطح ملی و بین‌المللی بیش از گذشته معرفی کرد.

شهرکی تأکید کرد: باید تلاش کنیم صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های موجود در حوزه صادرات، مرز و تجارت بهره بگیرد و با معرفی شایسته آثار هنرمندان، این هنر اصیل را به جایگاه واقعی خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی برسانیم.

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