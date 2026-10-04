۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱

معاون استاندار سیستان وبلوچستان:

صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان می‌تواند به نشان صادراتی ملی تبدیل شود/ صنایع‌دستی ظرفیت اقتصادی پایدار برای استان

صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان می‌تواند به نشان صادراتی ملی تبدیل شود/ صنایع‌دستی ظرفیت اقتصادی پایدار برای استان

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان وبلوچستان گفت: ایستادگی مردم و استمرار فعالیت مرزها، دستگاه‌های اجرایی و کارگاه‌های صنایع‌دستی استان در روزهای سخت جنگ، جلوه‌ای از همت و غیرت مردم این خطه بود و امروز می‌توان از این ظرفیت برای تقویت حضور صنایع‌دستی استان در بازارهای بین‌المللی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا شهرکی شامگاه شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری که با حضور  معاون صنایع دستی کشور و شرکت خانوادگی شهروندان زاهدانی همراه بود با اشاره به نقش سیستان و بلوچستان در دوران جنگ اظهار کرد: مردم غیرتمند استان در روزهای سخت اخیر پای کشور، نظام و آرمان‌های انقلاب ایستادند و مجموعه‌های مختلف استان نیز با وجود شرایط دشوار، خدمت‌رسانی را متوقف نکردند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان وبلوچستان افزود: جنگ فرصتی بود تا ظرفیت‌های واقعی سیستان وبلوچستان بیش از گذشته دیده شود؛ در آن روزها همت و غیرت مردم استان به خوبی خود را نشان داد و چرخه تأمین و پشتیبانی کشور در حوزه اقلام اساسی نیز با اتکا به ظرفیت‌های استان ادامه پیدا کرد.

او ادامه داد: مرزهای استان نیز در بحبوحه جنگ فعال بودند و به صورت ۲۴ ساعته به فعالیت و خدمت‌رسانی ادامه دادند. سیستان و بلوچستان همچنان یکی از کانون‌های مهم صادرات و واردات کشور است و این ظرفیت می‌تواند در توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.

شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: صنایع‌دستی استان نیز این توان را دارد که در کنار ظرفیت‌های تجاری و مرزی، به یکی از حوزه‌های مهم صادرات تبدیل شود و آثار فاخر هنرمندان استان را به بازارهای بین‌المللی برساند.

او خاطرنشان کرد: صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی در روزهای سخت کشور صحنه را خالی نکردند و کارگاه‌های صنایع‌دستی استان هیچ‌گاه تعطیل نشد. هنرمندان ما در همان شرایط دشوار به تولید آثار فاخر ادامه دادند و نشان دادند که صنایع‌دستی علاوه بر یک ظرفیت فرهنگی، یک ظرفیت اقتصادی پایدار برای استان است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امروز با بهره‌گیری از ظرفیت پشتیبانی وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه معرفی و بازاریابی، می‌توان صنایع‌دستی فاخر سیستان و بلوچستان را در سطح ملی و بین‌المللی بیش از گذشته معرفی کرد.

شهرکی تأکید کرد: باید تلاش کنیم صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های موجود در حوزه صادرات، مرز و تجارت بهره بگیرد و با معرفی شایسته آثار هنرمندان، این هنر اصیل را به جایگاه واقعی خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی برسانیم.

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کد خبر 1405071201353
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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