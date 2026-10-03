نمایش ۳ مستند درباره غزه در ۷ اکتبر

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، همزمان با سومین سالگرد واقعه ۷ اکتبر، ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۵ مهرماه مستندهای «رنگ‌ها زیر آسمان»، ساخته ریما محمود، «غزه تا اسکار» به کارگردانی علا دامو و «آرزو» ساخته عوث ال‌بنا، در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو نمایش داده می‌شوند.



این۳ مستند تولید مشترک مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با رشید مشهراوی فیلمساز و تهیه‌کننده فلسطینی است که تهیه کنندگی این آثار را برعهده دارد. رشید مشهراوی سینماگر فلسطینی در سال‌های اخیر با تولید آثاری درباره غزه، کوشیده صدای واقعی مردم فلسطین در جهان باشد. او در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» حضور داشت.

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