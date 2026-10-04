به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، برزین ضرغامی در سفر به سیستان و بلوچستان و شامگاه شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری که با حضور خانوادگی شهروندان زاهدانی همراه بود اظهار کرد: این استان بسیار ویژه و خاص است و در کنار جاذبه‌های طبیعی، از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی برخوردار است که باید بیش از گذشته معرفی و به جامعه ملی و بین‌المللی شناسانده شود.

معاون صنایع‌دستی کشور با اشاره به افتتاح بنای تاریخی زعیم ابویی در زاهدان افزود: این بنای تاریخی با همت سرمایه‌گذار بخش خصوصی به صورت رسمی افتتاح شد و می‌تواند به بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی استان تبدیل شود.

او ادامه داد: خانه زعیم ابویی می‌تواند محلی برای پرداختن به فرهنگ، هنر و برگزاری رویدادهای مختلف با محوریت مردم باشد و با حضور هنرمندان و صنعتگران، به کانونی برای تجمع و تعامل فعالان حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تبدیل شود.

ضرغامی با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی و هوش مصنوعی در توسعه صنایع‌دستی تصریح کرد: هوش مصنوعی و فضای مجازی فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی ارزشمندی را پیش روی صنایع‌دستی قرار داده‌اند و هنرمندان و صنعتگران باید از این ظرفیت‌ها برای معرفی، بازاریابی و توسعه بازار محصولات خود بهره بگیرند.

او افزود: اگر قرار است صدای فرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان رساتر از وضعیت فعلی به گوش برسد، لازم است هنرمندان و صنعتگران استان میدان‌داری کنند و ما نیز در سطح وزارتخانه به عنوان پشتیبان و حامی، زمینه و مسیر را برای معرفی هرچه بهتر صنایع‌دستی فاخر استان هموار کنیم.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: استفاده از خلاقیت، ابزارهای نوین و فناوری‌های روز به‌ویژه هوش مصنوعی می‌تواند در معرفی صنایع‌دستی استان بسیار اثربخش باشد و زمینه ورود نسل جوان به این عرصه را نیز فراهم کند.

ضرغامی با اشاره به جایگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ و فرهنگ ایران گفت: شاهنامه یکی از گنجینه‌های هویتی ایران محسوب می‌شود و بخش‌هایی ویژه از این اثر ارزشمند به سیستان و بلوچستان منتسب است که همین موضوع نشان‌دهنده عمق و غنای فرهنگی این منطقه است.

او تأکید کرد: برای اینکه صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان در سطح کشور بیش از گذشته شناخته شود، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و در وزارت میراث‌فرهنگی با تمام توان از هنرمندان و صنعتگران استان حمایت خواهیم کرد.

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