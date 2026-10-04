۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲

دومین کارگاه آموزشی «چادرشب‌بافی» در خانه کلارا آبکار برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی «چادرشب‌بافی» در خانه کلارا آبکار برگزار شد

کارگاه آموزشی چادرشب‌بافی، پارچه‌بافی و رنگرزی گیاهی در خانه کلارا آبکار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاونت صنایع‌دستی استان تهران با همکاری مرکز آموزشی هنری خانه کلارا آبکار، دومین کارگاه آموزشی «چادرشب‌بافی» را به‌صورت رایگان برگزار می‌کند.

این کارگاه با رویکرد آموزش عملی و آشنایی علاقه‌مندان با شیوه‌های اصیل چادرشب‌بافی برگزار می‌شود و فرصتی برای انتقال دانش و مهارت‌های مرتبط با یکی از هنرهای سنتی و ارزشمند حوزه نساجی سنتی فراهم می‌کند.

استاد معصومه طاهری‌سرشت تدریس این کارگاه را بر عهده دارد و شرکت‌کنندگان با اصول و شیوه‌های اجرای چادرشب‌بافی و مهارت‌های مرتبط با این هنر سنتی آشنا خواهند شد.

دومین کارگاه آموزشی چادرشب‌بافی ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در خانه کلارا آبکار برگزار می‌شود و شرکت در این دوره رایگان است. همچنین به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد.

با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه، علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای حضور می‌توانند با شماره ۰۹۱۲۴۹۸۰۳۳۵ و ۰۹۱۲۶۵۹۰۸۵۹ تماس بگیرند.

برگزاری این کارگاه در ادامه برنامه‌های آموزشی معاونت صنایع‌دستی استان تهران برای حفظ، ترویج و انتقال هنرهای سنتی و تقویت آموزش‌های مهارتی در حوزه صنایع‌دستی انجام می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071201358
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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