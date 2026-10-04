به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاونت صنایع‌دستی استان تهران با همکاری مرکز آموزشی هنری خانه کلارا آبکار، دومین کارگاه آموزشی «چادرشب‌بافی» را به‌صورت رایگان برگزار می‌کند.

این کارگاه با رویکرد آموزش عملی و آشنایی علاقه‌مندان با شیوه‌های اصیل چادرشب‌بافی برگزار می‌شود و فرصتی برای انتقال دانش و مهارت‌های مرتبط با یکی از هنرهای سنتی و ارزشمند حوزه نساجی سنتی فراهم می‌کند.

استاد معصومه طاهری‌سرشت تدریس این کارگاه را بر عهده دارد و شرکت‌کنندگان با اصول و شیوه‌های اجرای چادرشب‌بافی و مهارت‌های مرتبط با این هنر سنتی آشنا خواهند شد.

دومین کارگاه آموزشی چادرشب‌بافی ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در خانه کلارا آبکار برگزار می‌شود و شرکت در این دوره رایگان است. همچنین به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد.

با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه، علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای حضور می‌توانند با شماره ۰۹۱۲۴۹۸۰۳۳۵ و ۰۹۱۲۶۵۹۰۸۵۹ تماس بگیرند.

برگزاری این کارگاه در ادامه برنامه‌های آموزشی معاونت صنایع‌دستی استان تهران برای حفظ، ترویج و انتقال هنرهای سنتی و تقویت آموزش‌های مهارتی در حوزه صنایع‌دستی انجام می‌شود.

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