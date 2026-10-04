غار بتون سرایان پاکسازی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غار بتون که به‌عنوان نخستین اثر میراث طبیعی استان خراسان جنوبی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ با شماره ۲۵۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، از جاذبه‌های ارزشمند طبیعی شهرستان سرایان به شمار می‌رود و حفاظت از آن، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی و توسعه گردشگری مسئولانه منطقه دارد.

این برنامه با مشارکت و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سرایان، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، هیئت کوهنوردی استان و شهرستان سرایان، اداره ورزش و جوانان و جمعیت هلال‌احمر شهرستان سرایان و همچنین کارگروه تخصصی غارنوردی هیئت کوهنوردی شهرستان برگزار شد.

این اقدام مشترک، جلوه‌ای از تعامل و هم‌افزایی نهادهای مسئول و فعالان حوزه طبیعت‌گردی در راستای حفاظت از میراث طبیعی و ارتقای آگاهی عمومی درباره ضرورت پاسداری از محیط‌های طبیعی ارزشمند است.

غار بتون به‌عنوان بخشی از هویت طبیعی و گردشگری سرایان، نیازمند توجه مستمر و مشارکت همگانی در حفاظت و نگهداری است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری پایدار و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده باشد.

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