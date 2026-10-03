به گزارش روابط‌عمومی سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، آیین افتتاحیه معنوی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، عصر امروز شنبه ۱۱ مهرماه، با حضور حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، فرزانه کلاهدوزان عضو شورای شهر،علی صالحی عضو شورای شهر،جمعی از مدیران شهری و جشنواره، جمعی از اصحاب رسانه تهران و اصفهان در حال برگزاری است.

در ابتدای این آیین، حامد جعفری با حضور در گلزار شهدای اصفهان و نثار فاتحه، به شهدای کودک و نوجوان این شهر ادای احترام کرد. همچنین یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان جنگ تحمیلی ۱۲روزه و شهدای جنگ رمضان گرامی داشته شد.

سپس گروه سرود دختران حاج‌قاسم با اجرای قطعاتی، سرودهای خود را به ایران و شهدای گرانقدر تقدیم کردند.

در بخش دیگر این مراسم حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، فرزانه کلاهدوزان عضو شورای شهر، علی صالحی عضو شورای شهر، مصطفی نباتی‌نژاد، مسعود نیک‌بخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، روی سن حاضر شدند و از خانواده شهیدان سید مصطفی طباطبایی، جعفر اقاپور، مهدی نصر اصفهانی، سرهنگ معین حیدری و مهدی بکایی، زمانی و فکاری تجلیل به عمل آمد.

حامد جعفری، دبیر جشنواره در سخنانی کوتاه یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر را گرامی داشت و اظهار کرد: امید داشتیم شهدایی که در این جنگ‌ها جان خود را فدای ایران و مردم کردند، می‌توانستند افتتاح دوره جدید جشنواره را ببینند.

او افزود: امیدواریم برگزاری این جشنواره به برکتی برای نسل‌های آینده ایران تبدیل شود تا با امید، انگیزه و نگاهی روشن به آینده زندگی کنند و آینده‌ای سرافراز برای ایران رقم بزنند.

دبیر جشنواره در پایان از حضور و همراهی حاضران و عوامل برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری قدردانی کرد.

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، با اشاره به حال‌وهوای متفاوت جشنواره امسال اظهار داشت: طبیعی است که فضای جشنواره تحت تأثیر شهادت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب قرار بگیرد و نمی‌توان نسبت به این حادثه بی‌تفاوت بود. از همین رو جشنواره امسال رنگ و حال حماسی به خود گرفته است، اما در مجموع ماهیت و ذات فرهنگی و هنری جشنواره همچنان غالب است.

او افزود: مردم اصفهان در سخت‌ترین شرایط، حتی در مقاطعی که شهر تحت هجوم دشمن قرار داشت، زندگی عادی خود را ادامه دادند و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی متوقف نشد. امروز نیز می‌توان در کنار توجه به شرایط موجود، زندگی عادی را ادامه داد و یک برنامه شاخص فرهنگی و هنری را در شهر به بهترین شکل برگزار کرد.

شهردار اصفهان درباره شعار جشنواره با عنوان «رویای کودکان، پرده نقش جهان» نیز گفت: این شعار مربوط به سال گذشته بود، اما به دلیل قوت و ظرفیت بالایی که داشت، تصمیم گرفته شد امسال نیز با پیشنهاد دوستان در بنیاد سینمایی فارابی، همین شعار تکرار شود و به نوعی سنت‌شکنی صورت گیرد.

قاسم‌زاده با بیان اینکه بزرگ‌ترین ویژگی کودکان رویاهای آنهاست، ادامه داد: دنیای هر کودک به اندازه رویاهایش بزرگ است و اصفهان نیز شهری است که ظرفیت نمایش و تجسم این رویاها را دارد. پرده نقش جهان می‌تواند نمادی برای ظهور و تجسم رویاهای کودکان در عرصه جهانی باشد و این رویاها را به مخاطبان مختلف در سراسر دنیا معرفی کند.

او با اشاره به ظرفیت اصفهان برای تبدیل شدن به یک برند در حوزه کودک و فرهنگ و هنر تصریح کرد: این دوره از جشنواره، نخستین جشنواره بین‌المللی است که پس از جنگ رمضان برگزار می‌شود و تلاش ما این بوده است که پس از ۳۸ دوره برگزاری جشنواره، فارغ از سیاست‌هایی که بنیاد سینمایی فارابی و دبیرخانه جشنواره در تهران دنبال می‌کنند، ظرفیت بین‌المللی جشنواره را در اصفهان تقویت کنیم.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: امیدواریم از طریق رسانه‌های رسمی و غیررسمی بتوانیم صدای کودکان ایران را به گوش جهان برسانیم؛ کودکانی که حتی در سخت‌ترین شرایط، پای اعتقادات، وطن، استعدادها و هنر خود ایستاده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مردم و کودکان ایران در هر شرایطی زندگی خود را ادامه می‌دهند و اجازه نمی‌دهند اتفاقات و حوادث، مسیر زندگی و شکوفایی استعدادهای آنان را متوقف کند.

قاسم‌زاده در ادامه با اشاره به رویکرد اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک بیان کرد: تلاش کرده‌ایم شرایطی فراهم شود تا همه کودکان شهر امکان استفاده از برنامه‌های جشنواره را داشته باشند. در همین راستا سینماها در نقاط مختلف جغرافیایی شهر توزیع شده‌اند تا دسترسی کودکان به اکران‌ها و برنامه‌های جشنواره تسهیل شود و خانواده‌ها و کودکان در مناطق مختلف اصفهان بتوانند از این رویداد فرهنگی و هنری بهره‌مند شوند.

او در پایان بر اهمیت حضور کودکان در برنامه‌های جشنواره تأکید کرد و گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهری و برگزارکنندگان این است که جشنواره علاوه بر نمایش آثار سینمایی، به بستری برای حضور، مشارکت و دیده‌شدن کودکان تبدیل شود و اصفهان بتواند جایگاه خود را به عنوان شهری دوستدار کودک و میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری بین‌المللی بیش از گذشته تثبیت کند.

علی صالحی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، در سخنانی با اشاره به برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری جشنواره‌ای هستیم که کودکان و نوجوانان در آن گرد هم آمده‌اند تا بار دیگر درس‌های دلیری، ایستادگی و سرافرازی ایران عزیز را مرور کنند.

او افزود: همه ما برای سربلندی ایران عزیز و رقم خوردن روزهای پرشکوه آینده تلاش می‌کنیم و امیدواریم قله‌های بلند پیشرفت و افتخار به دست همین نوجوانانی فتح شود که ادامه‌دهنده راه شهدا، به‌ویژه شهدای نوجوان ایران هستند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه امروز روز حماسه، سربلندی و تلاش برای ساختن آینده‌ای روشن برای ایران است، تصریح کرد: امیدواریم به برکت دعای خیر شهدا و تلاش کودکان و نوجوانانی که در این جشنواره حضور دارند، پرچم پرافتخار ایران بیش از گذشته به اهتزاز درآید و روزهای باشکوهی برای کشور رقم بخورد.

صالحی خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان امروز می‌توانند روایتگر ایران مقتدر، حماسه‌ساز و دلیر باشند و با استعداد، امید و تلاش خود، تصویر شایسته‌ای از آینده ایران به نمایش بگذارند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.

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