افتتاح نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان همزمان با جشنواره فیلم‌ کودک

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، آیین افتتاحیه نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران امروز شنبه ۱۱ مهر با حضور اویس طوفانی دبیر و سعید نجاتی مدیر اجرایی المپیاد و همچنین مربیان در سالن سوره حوزه هنری اصفهان برگزار شد.

در این مراسم، ۳۵ شرکت‌کننده المپیاد به همراه پنج مربی و بک همراه از اعضای خانواده حضور داشتند. برنامه افتتاحیه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و اجرای مراسم نیز بر عهده یکی از شرکت‌کنندگان المپیاد، امیرحسین درویشی بود.

در ادامه، ویدئوهایی با محوریت معرفی مربیان، گروه‌بندی شرکت‌کنندگان و همچنین گزارشی از نخستین روز حضور نوجوانان در محل برگزاری افتتاحیه المپیاد و اقامت آنان در هتل برای حاضران پخش شد.

اویس طوفانی دبیر المپیاد، نیز در این مراسم ضمن خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان، از حمایت خانواده‌ها از نوجوانان قدردانی کرد و خطاب به آنان گفت که قدر این لحظات را بدانید.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که برگزاری این المپیاد زمینه‌ساز پرورش فیلم‌سازان و سینماگران آینده باشد.

شرکت‌کنندگان در المپیاد در یک فضای صمیمانه به همراه مربیان در یک قاب جمعی عکس یادگاری گرفتند و پس از مراسم افتتاحیه، شرکت‌کنندگان نخستین روز آموزشی خود را آغاز کردند.

گفتنی است، برنامه روز اول المپیاد شامل برگزاری دو کلاس آموزشی است که طی آن گروه‌ها برای انتخاب و بررسی لوکیشن‌های فیلم‌های خود راهی نقاط مختلف شهر می‌شوند.

در این میان، گروه انیمیشن، تولید فیلم خود را از امروز آغاز می‌کند. چهار گروه دیگر نیز با حضور در لوکیشن‌های مختلف، مراحل انتخاب و آماده‌سازی محل فیلمبرداری آثار خود را دنبال خواهند کرد.

همچنین در ادامه برنامه امروز، ۱۷ فیلم راه‌یافته از آثار شرکت‌کنندگان المپیاد در قالب یک باکس ۹۰ دقیقه‌ای برای حاضران نمایش داده می‌شود و پس از آن، نوجوانان در فضایی تعاملی به گفت‌وگو و تبادل نظر درباره آثار و تجربه‌های خود می‌پردازند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت‌کنندگان المپیاد طی دو روز آینده نیز درگیر مراحل تولید و فیلمبرداری آثار خود خواهند بود.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران به دبیری اویس طوفانی همزمان با جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار می شود.

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