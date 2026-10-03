به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، در این نمایش، مینو و رسول پس از سال‌ها دوری دوباره به یکدیگر می‌رسند، اما چارلی که در پی تصاحب اسب «طوفان» و ثروت مینو و فرنگیس است، همراه با همدستانش نقشه‌ای تازه برای شکست رسول طراحی می‌کند.

در ادامه داستان، استوار و اهالی روستا در کنار رسول قرار می‌گیرند تا حقیقت آشکار شود و نقشه‌های چارلی برملا شود. در پایان نیز داستان با تولد فرزند مینو و رسول ادامه پیدا می‌کند؛ پسری که آرزو دارد در آینده هم دامپزشکی ماهر و هم سوارکاری زبردست باشد.

نمایش رادیویی «اسب سیاه دره قو» به سردبیری و کارگردانی نورالدین جوادیان، نویسندگی راضیه مومیوند و تهیه‌کنندگی مهدیه تقی‌زاده تولید شده است. نرگس موسی‌پور به عنوان افکتور، رضا طاهری به عنوان صدابردار و سروش طباطبایی به عنوان سازنده تیزر در این اثر همکاری کرده‌اند.

سیما خوش‌چشم، فرشید صمدی‌پور، امیر زنده‌دلان، معصومه عزیزمحمدی، شمسی صادقی، بیوک میرزایی، راضیه مومیوند، فریبا طاهری، علی زرینی، مهدی نمینی‌مقدم، امیرعباس توفیقی، محمدسعید سلطانی، احمد لشینی، محمد شریفی‌مقدم، محمد پورحسن، شیما جانقربان، مجتبی طباطبایی و محمد مجدزاده از هنرمندان این نمایش هستند.

«اسب سیاه دره قو» از ۱۱ مهر ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز در ساعت‌های ۷ و ۱۵:۳۰ روی آنتن می‌رود.

انتهای پیام/