به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی در نشست صمیمی با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری که عصر شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ که به مناسبت هفته گردشگری در هتل میزبان بابلسر برگزار شد، با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه، اظهار کرد: این نشست با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه‌های دریایی، جنگل و گردشگری برگزار شد و موضوعات و مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: در این نشست، موضوعاتی از جمله فواصل بین ماریناها، آموزش، تسهیلات، معافیت‌های گمرکی و سایر مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مطرح و درباره راهکارهای رفع موانع و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران گفت‌وگو شد.

او با بیان اینکه حضور مسئولان مرتبط در این نشست به طرح مستقیم مسائل و بررسی راهکارهای اجرایی کمک کرد، تصریح کرد: با حضور فرماندار بابلسر، فرمانده انتظامی شهرستان و جمعی از مسئولان، موضوعات مطرح‌شده مورد بررسی قرار گرفت و نشست با خروجی مطلوب و تصمیمات قابل پیگیری همراه بود.

ایزدی ادامه داد: یکی از تصمیمات این نشست، استمرار چنین جلساتی به‌صورت فصلی است تا مسائل و مطالبات سرمایه‌گذاران به شکل مستمر بررسی و برای رفع موانع موجود، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دریایی، جنگلی و سایر ظرفیت‌های گردشگری مازندران نیازمند تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است و برگزاری این نشست‌ها می‌تواند زمینه را برای تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم کند.

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