پوستر «آناتومی یک شب» رونمایی شد/ باید مادرم را نجات دهم!

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی، پوستر فیلم کوتاه «آناتومی یک شب» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین مرزبان و تهیه‌کنندگی محمد طاها ناطقی رونمایی شد. این فیلم در ۲ بخش رقابتی «فیلم‌های کوتاه داستانی ملی» و «وطن به روایت من» چهل‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

پوستر «آناتومی یک شب» را محمد شکیبا طراحی کرده است.

«آناتومی یک شب» داستان ملیکا را روایت می‌کند که ناخواسته در شرایطی قرار می‌گیرد که باید جان مادرش را نجات دهد.

مهرسا فلاحیان، بیتا عزیز و مدیحه حسینی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

امیرحسین مرزبان پیش از این کارگردانی فیلم کوتاه «بارو» را برعهده داشته است که در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه نهال حضور داشت. همچنین تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه «آکنه» که در بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه نهال پذیرفته شد، برعهده مرزبان بوده است.

محمد طاها ناطقی نیز پیش از این تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه «اسپایدرمرد» را برعهده داشته است که در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشت. «بارو» دیگر فیلم کوتاهی است که او تهیه‌ کرده است.

عوامل فیلم کوتاه «آناتومی یک شب» عبارتند از نویسنده و کارگردان: امیرحسین مرزبان، تهیه‌کننده: محمد طاها ناطقی، مدیر فیلمبرداری: آرمین یوسف‌زاد، مونتاژ: هانیه جلوخانی، مدیر صدابرداری: احسان خزایی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، سرپرست گروه کارگردانی: رضا محمد حسینی، مدیر برنامه‌ریزی: صادق بقایی، مجری طرح: عماد مختاری، منشی صحنه: شهرزاد نیکوبخت، طراح جلوه‌های ویژه بصری: عرفان شیخ هرندی، آهنگساز: مجتبی سحرخیز، طراح چهره‌پردازی: نوید فرح‌مرزی، طراح صحنه: علیرضا بیرامی، طراح لباس: راحیل روحانی‌فر، مدیر تولید: علی عراقی، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، اصلاح رنگ و نور: سامان مجدوفایی، آرش کاظم‌زاده، عکاس: محمدرضا سبحانی، مدیر تدارکات: پوریا کلهر چگینی، دستیار دوم کارگردان: ملیکا کریمی، دستیار سوم کارگردان: امیرعلی مرزبان، دستیاران فیلمبرداری: مسعود حبیبی، امیرحسین طاهری، محمد طالبی، عباس مسلمی، پشتیبانی فنی: امیر زمستانی، دستیار تدوین: امیرمحمد اسماعیلی، دستیار صدابردار: علیرضا ایرجی، دستیار صداگذار: متین وثوقی، نگین قاسمی، امور فنی صدا: استودیو هام، جلوه‌های ویژه بصری: Velvet Screen، سوپروایزر: عرفان شیخ هرندی، مدیر تولید VFX: غزل کریمی، سه‌بعدی: مشیا طباطبایی، کامپوزیت: شعیب احمد، سیلپا خان، روتوسکپی: راجیش پانچال، امور مالی VFX: نریمان امیری، ویولن: کسری رضایی، ویولنسل: کاوه رضایی، ویولا: ارغوان جدی، پیانو: مجتبی سحرخیز، استودیو: اردیبهشت، دستیار اول صحنه: میلاد تارخیان، مدیر صحنه: سینا تاری‌وردی، دستیاران صحنه: محمد امین کلابی، حسین قره‌خانلو، مجری گریم: ماهان ابراهیم‌زاده، دستیاران لباس: یاسمین شاهمرادی، شبنم نیکوبخت، دوخت لباس: زهرا بهرامی، دستیاران جلوه‌های ویژه میدانی: اشکان کرمیان، حسین رباط‌میلی، هماهنگی تولید: ملیکا کریمی، دستیار تدارکات: علیرضا جمال‌الدین، همیار تدارکات: امیرعلی زارع، روابط عمومی و تبلیغات: محمد کفیلی.

جشنواره فیلم کوتاه تهران، ۲۵ تا ۳۰ مهرماه در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

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