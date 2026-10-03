نمایش و تحلیل مستند «گیشه ۲» در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران

به گزارش میراث آریا، پنجاه و هشتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه هنرمندان ایران، به مستند «گیشه ۲» به‌کارگردانی حسن‌ جودکی اختصاص دارد.

این فیلم ۲۴ دقیقه‌ای، سومین برنامه از بسته‌ مستندهایی درباره‌ تئاتر ایران است که با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور سیدمحسن حسن‌زاده (منتقد تئاتر) برگزار می‌شود.

مستند «گیشه۲» یک سند تصویری از حاشیه و متن اجرای نمایش «شب هزارویکم» به کارگردانی بهرام بیضائی در سال ۱۳۸۲ است.

این برنامه چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه‌ هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

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