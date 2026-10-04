به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلسه نشست‌های شبهای ایران با موضوع «شب خلیج‌فارس» به «بررسی تاریخ حضور پرتغالی‌ها در خلیج‌فارس» خواهد پرداخت.

در این نشست، حمیدرضا سروری، باستان‌شناس و پژوهشگر تاریخ، به بررسی ابعاد تاریخی حضور پرتغالی‌ها در منطقه خلیج‌فارس، زمینه‌های شکل‌گیری این حضور، رقابت‌های دریایی و سیاسی و تأثیر آن بر تحولات تاریخی منطقه خواهد پرداخت.

محمدرضا وحدتی دبیر نشست شب‌های ایران در این‌باره گفت: حضور پرتغالی‌ها در خلیج‌فارس، به‌ویژه از اوایل سده شانزدهم میلادی و در پی تصرف هرمز، یکی از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ مناسبات ایران و قدرت‌های اروپایی در آب‌های جنوبی ایران به شمار می‌رود. این دوره، بخشی از تاریخ طولانی رقابت بر سر راه‌های تجاری، بنادر و جزایر استراتژیک خلیج‌فارس را شکل داده است.

نشست شب خلیج‌فارس فرصتی است برای بازخوانی یکی از دوره‌های مهم تاریخ خلیج‌فارس و بررسی نقش قدرت‌های اروپایی در تحولات سیاسی، اقتصادی و دریایی این منطقه؛ موضوعی که همچنان در مطالعات تاریخی خلیج‌فارس اهمیت ویژه‌ای دارد.

این برنامه یکشنبه ۱۲ مهر، ساعت ۱۷ در عمارت ماکا واقع در خیابان فلسطین تهران برگزار خواهد شد.

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